YHT ve anahat tren biletlerine yüzde 50 indirim: Bütün öğretmenler yararlanabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasına özel olarak tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "24–30 Kasım 2025 tarihleri arasında satışa sunulacak Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat tren biletlerinde tüm öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek." açıklamasında bulundu.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI VEYA ONAYLI TÜM OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER YARARLANABİLECEK"

Bakan Uraloğlu, kampanyanın kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, "İndirimli bilet uygulamamızdan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmî ve özel okullarda görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri ve müdür yardımcıları, üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler faydalanabilecek." diye konuştu.