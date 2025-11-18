PODCAST CANLI YAYIN

YHT ve anahat tren biletlerine yüzde 50 indirim: Bütün öğretmenler yararlanabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24–30 Kasım 2025’te satışa sunulacak YHT ve anahat tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını açıklayarak kampanyadan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm öğretmenlerin yararlanabileceğini duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
YHT ve anahat tren biletlerine yüzde 50 indirim: Bütün öğretmenler yararlanabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "24–30 Kasım 2025 tarihleri arasında satışa sunulacak Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat tren biletlerinde öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasına özel olarak tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "24–30 Kasım 2025 tarihleri arasında satışa sunulacak Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve anahat tren biletlerinde tüm öğretmenlerimiz yüzde 50 indirimden yararlanabilecek." açıklamasında bulundu.

Tüm öğretmenler yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.Tüm öğretmenler yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.

"YÜZDE 50 İNDİRİM KAMPANYASINDAN 48 BİN ÖĞRETMENİMİZ FAYDALANDI"

Bakan Uraloğlu, öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15'lik indirim sağladıklarını belirterek, "Bu özel haftada da öğretmenlerimize yarı fiyatına tren bileti alma imkânı sunuyoruz. 2017-2024 yılları arasında Öğretmenler Günü haftasında uygulanan yüzde 50 indirim kampanyasından 48 bin öğretmenimiz faydalandı." ifadelerini kullandı.

Tüm öğretmenler yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.Tüm öğretmenler yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI VEYA ONAYLI TÜM OKULLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLER YARARLANABİLECEK"

Bakan Uraloğlu, kampanyanın kapsamına ilişkin yaptığı açıklamada, "İndirimli bilet uygulamamızdan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmî ve özel okullarda görev yapan öğretmenler ile okul müdürleri ve müdür yardımcıları, üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerinde görevli öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yurt dışında çalışan öğretmenler faydalanabilecek." diye konuştu.

Tüm öğretmenler yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.Tüm öğretmenler yüzde 50 indirimden yararlanabilecek.

İNDİRİMLİ BİLETLER TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. SATIŞ KANALLARINDAN TEMİN EDİLEBİLECEK

24-30 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak indirimli biletlerden yararlanmak isteyen öğretmenlerin, kontrollerde "öğretmen kimliği" veya "mebbis.meb.gov.tr" adresinden alınmış öğretmen olduğunu gösterir belge ibraz etmelerinin yeterli olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "İndirimli biletler TCDD Taşımacılık A.Ş. gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamaları, çağrı merkezi ve yetkili acenteler üzerinden temin edilebilecek." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP'ye iddianame ayarı
Terörsüz Türkiye Komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplanıyor! 2 bakan ve MİT sunum yapacak
D&R - KİTAP
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve villa trafiği deşifre edildi!
TOKİ 500 bin konut projesinde yeni süreç: Başvurular herkese açıldı! İşte ilçe ilçe konut dağılımı
D&R E-Ticaret
Milliler İspanya karşısında! Montella'dan sürpriz 11
Ankara merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
Trump’tan Selman’a F-35! Beyaz Saray’da kritik görüşme
İdefix
Döviz teşvikinde 100 milyarlık suistimal! Savcılık açıkladı: Çok sayıda gözaltı kararı var
Yaz saati uygulaması Türkiye’nin kasasına 27 milyar lira bıraktı
Böcek ailesinden 4 kişinin öldüğü olayda "alüminyum fosfit" iddiası! Baba Servet Böcek'ten acı haber
BM Güvenlik Konseyi Gazze tasarısını kabul etti! Hamas'tan ilk tepki geldi
BES’te yüksek katkı fırsatı: Yıl sonuna kadar süre var
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar alarmı: 50-70 km/saat hızla fırtınaya dönüşecek! 2 bölgeye dikkat
İmamoğlu'nun "SİSTEM'i 10 milyon dolarlık rüşveti gizlemek için 6 Şubat'ı kullandı! Deprem bağışı dediler çivi bile çakmadılar
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı