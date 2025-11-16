CHP'li Barış Yarkadaş isyan etti: "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil."

Katıldığı bir televizyon programında konuşan CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "Bunlar izah edilebilecek işler değil!" ifadelerini kullanarak olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Yarkadaş, "22 yaşında bir çocuğun (Furkan Remzi Ceylan) 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil" diyerek, bu ihale işleminin şeffaflıktan uzak olduğunu ve sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Ekrem İmamoğlu ve Ali Nuhoğlu

Yarkadaş'ın ifadeleri, kamu ihalelerindeki şüpheli durumları ve genç yaşta elde edilen fahiş meblağlı sözleşmeleri bir kez daha tartışmaya açtı. Yarkadaş, yapılan bu tür büyük ihalelerin arkasında, söz konusu olan genç yaşta kişinin yetkinliğini aşan farklı güç odaklarının olabileceği, hülle bir kurulmuş olduğunun sinyalini verdi.

Gazeteci Yarkadaş, "22 yaşında bir çocuğun 2 milyar 100 milyon TL'lik ihale alabilmesi mümkün değil, kimse kendini kandırmasın. Hülleli bir şirket kurulmuş, yanında çalışan adam Ali Nuhoğlu'na borç para vermiş ve onlar gitmiş bu villaları almışlar. Bunları izah edebilmek mümkün değil. Kimse de bizden çıkıp bunları savunmamızı, efendim bu hayatın olağan akışına uygundur dememizi de beklemesin. Bu insanların aklıyla alay etmektir. Şimdi 4 bin sayfalık iddianamede çelişki arayan arkadaşlarımız var. Çelişki arayan arkadaşımız 22 yaşındaki bir genç Ali Nuhoğlu'nun yanında çalışırken SGK kaydı ile orada elektrik teknisyeni olarak çalışırken nasıl oluyor da Ali Nuhoğlu'na borç para verebilecek duruma geliyor?" ifadelerini kullandı.

Furkan Remzi Ceylan (sosyal medya)

Barış Yarkadaş'ın gündeme taşıdığı bu iddia, İBB yolsuzluk soruşturmaları sürerken kamuoyunda geniş yankı uyandıracak gibi görünüyor. Gözler, ilgili kurumların ve 22 yaşındaki gence bu ihaleyi veren İBB'nin üzerine çevrildi.

OLAY

İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltında olan 22 yaşındaki şüpheli Furkan Remzi Ceylan'ın, iş insanı Ali Nuhoğlu'nun Nuhoğlu İnşaat adlı firmasında elektrikçi olarak çalıştığı ortaya çıktı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLDU

Ali Nuhoğlu'nun yanında çalışan SGK'lı elektrikçisi Ceylan, 2023 yılının Nisan ayında Ali Nuhoğlu'nun İSTCON İnşaat Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanı oldu. 2024 yılında İBB iştirakçisi olan KİPTAŞ ve İSFALT'tan İSTCON'a inşaat malzemesi alınmış gibi gösterilerek üç milyar liralık ihale verildiği iddia edildi. Şirket, Eyüpsultan'da 12 adet ticaret, 1 adet kreş kentsel dönüp yapım işi için 13.02.2024 tarihinde 2 milyar 100 milyon bedelle sözleşme imzaladı. İBB'den onlarca ihale kazanan elektrik tesisatçısı Ceylan, İBB'den kasasına giren milyarlarca lirayı ise asıl patron Ali Nuhoğlu'nun diğer şirketlerine aktardı.

Ali Nuhoğlu (AA)

SGK' LI ÇALIŞANINDAN BORÇ ALMIŞ

Nuhoğlu ifadesinde İSTCON'dan şirketine aktarılan 320 milyon TL'nin neden gönderildiğini tam hatırlamadığını belirten Nuhoğlu, "Furkan girişimci bir delikanlıdır, aynı zamanda köylümdür. Ona bir nevi akıl hocalığı yapardım. Ticari deneyimlerimi ona aktarırdım. Bazen o bana borç verirdi bazen ben ona borç verirdim" dedi.