PODCAST CANLI YAYIN

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı! Hangi araçları kapsıyor ve cezalar ne kadar?

Bugünden itibaren ticari araçlar için zorunlu kış lastiği dönemi resmen başladı. Şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda uygulanmaya başlayan bu zorunluluk, soğuk hava koşullarında güvenli sürüşü artırmayı hedefliyor. Peki zorunlu kış lastiği hangi araçları kapsıyor?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı! Hangi araçları kapsıyor ve cezalar ne kadar?

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu güçlendirmek için özel malzemelerden üretilen ve yüzey desenleri karlı ile buzlu zeminlerde daha iyi kavrama sağlayacak şekilde tasarlanan lastikler olarak biliniyor. Peki 2025 kışlık lastik takmamanın cezası ne kadar?

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANLARA PARA CEZASI

Denetimlerde, kış lastiği zorunluluğuna uymadığı tespit edilen ticari araç işletmelerine bu yıl 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak. Kurallara uyulması, hem güvenlik hem de trafik düzeni açısından büyük önem taşıyor.

KIŞ LASTİĞİNİN ÖNEMİ

Kış lastikleri yalnızca kar yağdığında değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü tüm koşullarda yol tutuşunu artırarak olası kazaların önüne geçiyor. Özel bileşimleri ve özel tasarlanmış desen yapıları sayesinde zorlu kış şartlarında güvenli sürüş sağlıyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

UYGULAMA DÖNEMİ 5 AYA ÇIKARILDI

Türkiye'de şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için her yıl 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu. Önceki yıllarda 1 Aralık'ta başlayan uygulama, bu yıl mevsim şartları dikkate alınarak 4 aydan 5 aya uzatıldı.
Kent içi uygulamanın gerekip gerekmediğine ise yerel sıcaklık ortalamalarına göre valilikler karar veriyor. Ayrıca valilikler, zorunluluk süresini ihtiyaç halinde birer ay uzatabiliyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ÖZEL ARAÇLAR İÇİN DE TAVSİYE EDİLİYOR

Kış lastiği zorunluluğu yalnızca ticari araçları kapsasa da, özel araç sürücülerine de güvenlik açısından sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde kış lastiği kullanmaları öneriliyor.

Sökme-Takma Ücretleri

Lastik değişim ücretleri jant ölçüsüne göre değişiyor:

◾16 inç ve altı jantlar için yaklaşık 1000 TL,

◾17 inç ve üzeri jantlarda ise 1200–1500 TL arasında işlem ücreti talep ediliyor.

Kış Lastiği Fiyatları

Yeni kış lastiklerinin fiyatları ebat ve markaya göre farklılık gösteriyor:

◾13–14 inç jant lastikleri 2 bin TL seviyesinden başlıyor,

◾Kalite ve markaya göre fiyatlar 5 bin TLye kadar çıkabiliyor.

◾Büyük ebatlı tek bir lastiğin fiyatı ise 15 bin TLye kadar ulaşabiliyor.

Lastik depolama hizmeti olarak bilinen "lastik oteli" için de genellikle dört lastik üzerinden, değişim ücretine benzer tutarlar talep ediliyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
"Eko"sistemin Laleli'deki emanetçisi Taç Döviz’den neler çıktı neler | İtirafçılar İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırdı
Almanya'dan gelen "Böcek" ailesinin ölümü şüpheli bulundu! Cinayet büro devrede
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP'li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
Bakan Kurum A Haber'de duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi’ne 3 milyona yakın başvuru
Galatasaray üç yıldızın transferinde mutlu sona yakın!
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
Türkiye, küresel lojistikte merkez üs: Asya’dan Avrupa’ya güvenli ticaretin yeni adresi
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İşadamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti
Yeni anket yeni oran: Memur zammı ne olacak? İşte meslek meslek maaşlar
Şam'da patlama sesleri! Üç katlı binaya füze isabet etti | Ölü ve yaralı var mı?
Yeni yargı paketiyle çocuk istismarcılarına ve şehir eşkıyalarına göz açtırılmayacak!
Yılmaz Özdil fondaş medyaya topa tuttu: “Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar”
CHP'li Adana Belediyesi’nde skandallar zinciri: Öğrenci yurdu otel oldu yabancı araç kiraları ve mezarlıkta ticaret ortaya çıktı
Şehit Hamdi Armağan Kaplan'ın eşi oğluna böyle seslendi: Başını dik tut, senin baban kahraman
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın ölümünde flaş gelişme: Sır perdesini aralayacak kayıp cep telefonu bulundu
Rojin Kabaiş'in ölümünde çarpıcı detay? Babası açıkladı: Atletindeki kan başka bir kadına ait
Galatasaray'a 30 milyon euroluk yıldız! Cimbom transfer için harekete geçti
"Eko"sistemin "kara" kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi
Kardeşi şehadetini rüyasında gördü! Şehit Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da son yolculuğuna uğurlandı