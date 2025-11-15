Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı! Hangi araçları kapsıyor ve cezalar ne kadar?

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu güçlendirmek için özel malzemelerden üretilen ve yüzey desenleri karlı ile buzlu zeminlerde daha iyi kavrama sağlayacak şekilde tasarlanan lastikler olarak biliniyor. Peki 2025 kışlık lastik takmamanın cezası ne kadar?
KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANLARA PARA CEZASI
Denetimlerde, kış lastiği zorunluluğuna uymadığı tespit edilen ticari araç işletmelerine bu yıl 5 bin 856 lira idari para cezası uygulanacak. Kurallara uyulması, hem güvenlik hem de trafik düzeni açısından büyük önem taşıyor.
KIŞ LASTİĞİNİN ÖNEMİ
Kış lastikleri yalnızca kar yağdığında değil, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü tüm koşullarda yol tutuşunu artırarak olası kazaların önüne geçiyor. Özel bileşimleri ve özel tasarlanmış desen yapıları sayesinde zorlu kış şartlarında güvenli sürüş sağlıyor.
UYGULAMA DÖNEMİ 5 AYA ÇIKARILDI
Türkiye'de şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar için her yıl 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanımı zorunlu. Önceki yıllarda 1 Aralık'ta başlayan uygulama, bu yıl mevsim şartları dikkate alınarak 4 aydan 5 aya uzatıldı.
Kent içi uygulamanın gerekip gerekmediğine ise yerel sıcaklık ortalamalarına göre valilikler karar veriyor. Ayrıca valilikler, zorunluluk süresini ihtiyaç halinde birer ay uzatabiliyor.