Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı! Hangi araçları kapsıyor ve cezalar ne kadar?

(Kaynak: AA)

ÖZEL ARAÇLAR İÇİN DE TAVSİYE EDİLİYOR

Kış lastiği zorunluluğu yalnızca ticari araçları kapsasa da, özel araç sürücülerine de güvenlik açısından sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü dönemlerde kış lastiği kullanmaları öneriliyor.

Sökme-Takma Ücretleri

Lastik değişim ücretleri jant ölçüsüne göre değişiyor:

◾16 inç ve altı jantlar için yaklaşık 1000 TL,

◾17 inç ve üzeri jantlarda ise 1200–1500 TL arasında işlem ücreti talep ediliyor.

Kış Lastiği Fiyatları

Yeni kış lastiklerinin fiyatları ebat ve markaya göre farklılık gösteriyor:

◾13–14 inç jant lastikleri 2 bin TL seviyesinden başlıyor,

◾Kalite ve markaya göre fiyatlar 5 bin TLye kadar çıkabiliyor.

◾Büyük ebatlı tek bir lastiğin fiyatı ise 15 bin TLye kadar ulaşabiliyor.

Lastik depolama hizmeti olarak bilinen "lastik oteli" için de genellikle dört lastik üzerinden, değişim ücretine benzer tutarlar talep ediliyor.