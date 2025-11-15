PODCAST CANLI YAYIN

Yuvasına kavuşan depremzede vatandaşların mutluluğu! "Hayallerimizin ötesinde"

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da 9’uncu kura çekimiyle 11 bin 320 bağımsız bölümün hak sahipleri belirlendi. Yuvasının anahtarını teslim alan Şemse Bök, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, "Evi gezdik çok güzel, hayallerimizin ötesinde" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'dan video konferans yoluyla katılımıyla Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde 9'uncu kura çekimi törenle gerçekleşti.

Asrın felaketinin izlerinin silindiği Hatay'da; 10 bin 928 konut, bin 392 iş yeri olmak üzere 11 bin 320 bağımsız bölümünün hak sahipliği belirlendi. Kura çekiminde; Hatay Valisi Musatafa Masatlı, Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar il protokolü ve hak sahibi vatandaşlar hazır bulundu.

"ŞU ANA KADAR KONUT VE İŞ YERİ OLMAK ÜZERE 98 BİN BİN 74 BAĞIMSIZ BÖLÜMÜNDE KURASINI ÇEKTİK"
Vali Masatlı, Hatay'da 98 bin 74 bağımsız bölümün hak sahibin belirlendiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle beraber 9. kura çekiminin mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve riyasetinde asırların afetinden ihya ve inşasına şehrimizin her tarafında her yanı ve yönüyle devam ediyor. Bugün de 10 bin 928 konut ve 392 iş yeri olmak üzere toplamda 11 bin 320 bağımsız bölümün kurasını çekmiş durumdayız. Şu ana kadar konut ve iş yeri olmak üzere 98 bin bin 74 bağımsız bölümünde kurasını çektik. İnşallah vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim etmeye devam ediyoruz. Yeni konutlarımızın ve iş yerlerimizin Antakyamız, Hatayımız ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"EVİ GEZDİK ÇOK GÜZEL, HAYALLERİMİZİN ÖTESİNDE BEĞENDİMİZ BİR EV"
Kura çekiminin ardından örnek daireyi gezen Şemse Bök, yeni yuvasının çok beğendiğini belirterek, "Evi gezdik çok güzel hayallerimizin ötesinde beğendimiz bir ev. Konteynerde kalıyoruz, böyle bir eve kavuştuğumuz için çok mutluyuz. İnşallah çocuklarımızla birlikte bu evde mutlu, mesut yaşarız. Rabbim herkese nasip etsin" dedi.

Kura çekiminde yeni yuvasının anahtarını teslim alan Sabahattin Bök, "Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Böyle bir eve kavuştuk şükürler olsun. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun" ifadelerini kullandı.

