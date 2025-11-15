Yuvasına kavuşan depremzede vatandaşların mutluluğu! "Hayallerimizin ötesinde"

Yuvasına kavuşan depremzede vatandaş: ʺEvi gezdik çok güzel, hayallerimizin ötesindeʺ (Fotoğraf: İHA)



"EVİ GEZDİK ÇOK GÜZEL, HAYALLERİMİZİN ÖTESİNDE BEĞENDİMİZ BİR EV"

Kura çekiminin ardından örnek daireyi gezen Şemse Bök, yeni yuvasının çok beğendiğini belirterek, "Evi gezdik çok güzel hayallerimizin ötesinde beğendimiz bir ev. Konteynerde kalıyoruz, böyle bir eve kavuştuğumuz için çok mutluyuz. İnşallah çocuklarımızla birlikte bu evde mutlu, mesut yaşarız. Rabbim herkese nasip etsin" dedi.

Kura çekiminde yeni yuvasının anahtarını teslim alan Sabahattin Bök, "Emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Böyle bir eve kavuştuk şükürler olsun. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun" ifadelerini kullandı.