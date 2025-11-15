PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Adıyaman’da coşkuyla karşılandı

350 bininci deprem konutu anahtar teslim törenine katılan Başkan Erdoğan, programın ardından İndere’de Emlak Konut tarafından yapılan köy evlerini ziyaret etti ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Başkan Erdoğan,Ziyaret kapsamında Fahri Kizir ve ailesini ziyaret etti.

Adıyaman'da düzenlenen 350 bininci deprem konutunun anahtar teslim törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, program sonrasında İndere köy evlerini ziyaret etti. Törenden ayrılan Erdoğan'ı bölgede vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı. Başkan Erdoğan'ın ziyareti basına kapalı gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Emlak Konut tarafından yapılan köy evlerinde Fahri Kizir ve ailesini ziyaret etti.
