Başkan Erdoğan Adıyaman’da coşkuyla karşılandı

Adıyaman'da düzenlenen 350 bininci deprem konutunun anahtar teslim törenine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, program sonrasında İndere köy evlerini ziyaret etti. Törenden ayrılan Erdoğan'ı bölgede vatandaşlar yoğun ilgiyle karşıladı. Başkan Erdoğan'ın ziyareti basına kapalı gerçekleştirildi.

DHA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Emlak Konut tarafından yapılan köy evlerinde Fahri Kizir ve ailesini ziyaret etti.

AA