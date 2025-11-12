Ali Ongan şehit oğlu İlhan Ongan'la son görüşmesini anlattı: Çok sis var baba!

Bilecikli Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın babası, oğluyla uçak kalkmadan önce görüştüğünü belirtirken o anları gözyaşları içinde anlattı.
ŞEHADET HABERİ DÜN VERİLDİ
Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) şehadet haberi Bilecik'teki ailesine dün verilmişti.
BABA EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI
Şehidin Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta oturan babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'ın evlerine de dev Türk bayrağı asıldı.