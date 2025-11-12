PODCAST CANLI YAYIN

Ali Ongan şehit oğlu İlhan Ongan'la son görüşmesini anlattı: Çok sis var baba!

Bilecikli Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın Ali Ongan babası, oğluyla uçak kalkmadan önce görüştüğünü belirtirken o anları gözyaşları içinde anlattı. Baba Ongan, "Bana, 'Kıyafetlerimi giydim, çok sis var baba, uçağımız geldi' dedi." ifadelerini kullandı.

Bilecikli Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın babası, oğluyla uçak kalkmadan önce görüştüğünü belirtirken o anları gözyaşları içinde anlattı.

Çok sis var baba!

Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı (AA)Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı (AA)

ŞEHADET HABERİ DÜN VERİLDİ

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın (31) şehadet haberi Bilecik'teki ailesine dün verilmişti.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan (DHA)Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan (DHA)

BABA EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Şehidin Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta oturan babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'ın evlerine de dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin babası Ali Ongan (İHA)Şehidin babası Ali Ongan (İHA)

C130 kargo uçağında 20 şehitten biri Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın babası, oğluyla uçak kalkmadan önce görüşürken o anları gözyaşları içinde anlattı.

Şehidin babası Ali Ongan (Ekran görüntüsü)Şehidin babası Ali Ongan (Ekran görüntüsü)

GELİNCE ARARIM DEDİ GELMEDİ

Baba Ali Ongan, "Bana, 'Kıyafetlerimi giydim, çok sis var baba, uçağımız geldi' dedi. 'Ne zaman çıkacaksınız' dedim, 'Ben gelince seni ararım' dedi. 'Gelince ararım' dedi, gelmedi, gelmedi. Oğlum gelemedi, oğlum hâlâ yok. Getirsinler oğlumu" dedi.

