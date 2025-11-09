PODCAST CANLI YAYIN

Trafik cezalarında yeni dönem: Para cezası! Ehliyete el koyma ve araç meni artık devrede

Yeni trafik cezalarıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni düzenlemeyle birlikte ihlallere verilen cezaların 1’den 3’e çıktığını söyledi

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Trafik cezalarında yeni dönem: Para cezası! Ehliyete el koyma ve araç meni artık devrede

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik cezalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni düzenlemeyle birlikte cezaları 1'den 3'e çıkardık. Yani sadece para cezası değil, aynı zamanda ehliyete el koyma ve aracı trafikten men etme yaptırımlarını da devreye aldık" dedi.

Ülkede 38 milyon sürücü ve 33 milyon motorlu araç olduğu bilgisini veren Yerlikaya, "Bu yolların kuralları var ama kralları olmaz. Bizim amacımız yollarda trafik güvenliğini sağlamak. Kazaları engellemek ve trafik kültürü oluşturmak istiyoruz. Trafik kuralları caydırıcı olursa bir kültür mekanizması oluşur. Trafikte kurala saygıyı içselleştirmeliyiz" diye konuştu. Yerlikaya, cezalara ilişkin şu detayları verdi:

Çakarlı araç kullanma cezası bugün itibarıyla 189 bin lira. İkinci kez aynı suçu işleyenler için ceza daha da ağır uygulanarak 276 bin lira para cezası verilecek, 2 ay süreyle araç ve ehliyet trafikten men edilecek.

Saldırı amacıyla araçtan inme veya yol kapatma gibi durumlarda 180 bin lira para cezası, 60 gün boyunca ehliyete el konma ve 60 gün trafikten men edilme cezası verilecek.

Makas atmaya dair yaptırımlar; para cezası, araç ve ehliyete el koyma süreleriyle birlikte uygulanıyor. Örneğin 90 bin lira para cezası, 60 gün ehliyet alıkoyma, 60 gün araç meni olacak.

Düğün ve asker uğurlamasında kural sapması yapılıyor. 180 bin lira cezanın yanı sıra, 120 gün araç alınacak.

Akrobatik hareket yapanların 60 gün ehliyetleri ve arabaları alınacak. 5 yıl içinde tekrar yaparsa ehliyeti iptal olacak.

Yeni kanun teklifinde alkollü araç kullanın 5 yıl ehliyetine el konulacak, 150 bin lira ceza verilecek.

Ambulansa yol vermeyene 30 gün ehliyet alma, 30 gün aracı alma, 49 bin lira para cezası uygulanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kocaeli'de parfüm deposu faciası! 6 kadının cenazesi ailelerine teslim edildi | İş yeri sahibi yakalandı | Başkan Erdoğan'dan mesaj
Pakistan-Afganistan gerilimi masada! Bakü'de Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
CHP'de eş dost düzeni ifşa oldu! Özgür Özel’den çocukluk arkadaşına Manisa kıyağı
İşte Kocaeli'deki yangının ilk anları! Yükselen dumanlar kısa sürede patlamaya dönüşmüş...
Kartal'dan sezona pençe! Antalyaspor - Beşiktaş: 1-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Trump yönetiminden tartışmalı vize talimatı: “Şişmanlara vize yok” dönemi mi başlıyor?
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 500 bin sosyal konut projesi sosyal devlet anlayışının zirvesidir
Temelinde Berat Albayrak imzası var! Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'den tarihi görüntüler A Haber'de!
Fırtına 1 puana razı! Trabzonspor - Alanyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU
CHP’li İZSU’nun çamur hizmeti Sayıştay raporunda: Körfez kirli kasalar boş araçlar atıl!
Kanarya'da tek hedef 3 puan! Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Avrupa Fatihi Galatasaray Kocaelispor deplasmanında! İlk 11 netleşti
Emeklinin ocak zammı için yeni ipucu! Taban aylık ne olacak, kim ne kadar alacak?
Nikah şahidi Türkan Şoray olmuştu! Aynadaki Yabancı’nın Hanzade’si Asuman Dabak’ın eski eşi bakın kim
3 oran tek zam: Memur zammı ne olacak? Öğretmen, polis, doktor...
Kartal'da zincirleme kaza! Biri refüje çıktı ters döndü diğeri çelik halatlara çarptı... 5 yaralı
Aile içi kavga faciayla bitti: Oğlunu vurarak öldürdü
Kocaeli’de Galatasaray coşkusu! Taraftarlardan Osimhen’e büyük ilgi
Ödülünü Başkan Erdoğan'dan almıştı! 'UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi' ünvanlı davul ustası Adem Göçer hayatını kaybetti