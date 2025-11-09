Trafik cezalarında yeni dönem: Para cezası! Ehliyete el koyma ve araç meni artık devrede

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik cezalarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni düzenlemeyle birlikte cezaları 1'den 3'e çıkardık. Yani sadece para cezası değil, aynı zamanda ehliyete el koyma ve aracı trafikten men etme yaptırımlarını da devreye aldık" dedi.

Ülkede 38 milyon sürücü ve 33 milyon motorlu araç olduğu bilgisini veren Yerlikaya, "Bu yolların kuralları var ama kralları olmaz. Bizim amacımız yollarda trafik güvenliğini sağlamak. Kazaları engellemek ve trafik kültürü oluşturmak istiyoruz. Trafik kuralları caydırıcı olursa bir kültür mekanizması oluşur. Trafikte kurala saygıyı içselleştirmeliyiz" diye konuştu. Yerlikaya, cezalara ilişkin şu detayları verdi:

Çakarlı araç kullanma cezası bugün itibarıyla 189 bin lira. İkinci kez aynı suçu işleyenler için ceza daha da ağır uygulanarak 276 bin lira para cezası verilecek, 2 ay süreyle araç ve ehliyet trafikten men edilecek.

Saldırı amacıyla araçtan inme veya yol kapatma gibi durumlarda 180 bin lira para cezası, 60 gün boyunca ehliyete el konma ve 60 gün trafikten men edilme cezası verilecek.

Makas atmaya dair yaptırımlar; para cezası, araç ve ehliyete el koyma süreleriyle birlikte uygulanıyor. Örneğin 90 bin lira para cezası, 60 gün ehliyet alıkoyma, 60 gün araç meni olacak.

Düğün ve asker uğurlamasında kural sapması yapılıyor. 180 bin lira cezanın yanı sıra, 120 gün araç alınacak.

Akrobatik hareket yapanların 60 gün ehliyetleri ve arabaları alınacak. 5 yıl içinde tekrar yaparsa ehliyeti iptal olacak.

Yeni kanun teklifinde alkollü araç kullanın 5 yıl ehliyetine el konulacak, 150 bin lira ceza verilecek.

Ambulansa yol vermeyene 30 gün ehliyet alma, 30 gün aracı alma, 49 bin lira para cezası uygulanacak.