PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika: “PiyasaTurkiye” hesabının kullanıcısı tutuklandı

Son dakika: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “PiyasaTürkiye” rumuzlu X hesabının sahibi Emrah Peküs’ün Siirt’te yakalandığını ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika: “PiyasaTurkiye” hesabının kullanıcısı tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "PiyasaTürkiye" rumuzlu X (Twitter) hesabının kullanıcısı Emrah Peküs'ün yakalanarak tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesi ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların ardından, hesabın sahibinin Emrah Peküs olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin Siirt'te yakalandığı, 7 Kasım 2025 tarihinde çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca TMK 6 ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek suçundan başlatılan soruşturma ile ilgili olarak;

PiyasaTürkiye rumuzlu X (Twitter) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, bahse konu sosyal medya hesabının kullanıcısının Emrah PEKÜS isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup, anılan şahıs Siirt ilinde yapılan çalışma neticesinde yakalanmıştır.

07/11/2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli şahıs, sorgu işlemlerinin ardından tutuklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
07/11/2025

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı

PiyasaTurkiye hesabının kullanıcısı yakalandıPiyasaTurkiye hesabının kullanıcısı yakalandı
"PiyasaTurkiye" hesabının kullanıcısı yakalandı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Netanyahu için ‘soykırım’ ve ‘insanlığa karşı suçlar’dan yakalama kararı
Bakan Bayraktar’tan CHP’ye kapak: “Tüpe gerek yok, çünkü doğalgaz kullanıyorlar”
İmamoğlu’nun kasası” sözleri Belediye Meclisi’ni karıştırdı: Ertan Yıldız tartışması büyüdü
Terörsüz Türkiye Komisyonu Perşembe günü toplanacak | MİT Başkanı sunum yapacak
Beyaz Saray'daki zirve öncesi yeni gelişme | ABD'den Suriye kararı! Şara'ya yaptırımları kaldırdı
Yılmaz Özdil’den Özgür Özel’e sert çıkış: “Bir düşünüyor, beş konuşuyor”
Başkan Erdoğan Bakü'ye gidiyor... İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif ile görüşecek
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de: Özgür Özel'in 7 dosyası var!
İBB'ye bir operasyon daha! "İBB Hanem" üzerinden veriler sızdırıldı! CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'a tutuklandı: İki ismi işaret etti
Sergen Yalçın 11'ini belirledi! Antalyaspor maçında forma o yıldızların
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı ilk 11'i netleşti! Kritik stoper kararı
Fal bahaneli vurgun ağına darbe! 29 ilde eş zamanlı operasyon | 55 kişiye tutuklama talebi
Mamdani’nin zaferinde Soros tartışması! Trump tarafı “ekibe dikkat” dedi | İlk kutlayandan finanse edene…
Futbolda bahis soruşturması: 21 şüpheliden 19'u gözaltına alındı!
Rakip Bulgaristan ve İspanya! Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu... İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir sürprizi
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in tahminine göre kim, ne alacak? TAKVİM Ocak maaşlarını hesapladı
Oğluyla beraber sırra kadem bastı... Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı son sinyalin geldiği köyle ilgili konuştu
Hasan İmamoğlu'nun vurgunu MASAK raporunda! İş adamları ifşa etti: 4 daireyi rüşvetle üzerine geçirdi
Memur ve memur emeklisinin zammı ne olacak? Merkez'in tahminine göre meslek meslek maaş hesabı TAKVİM'de
Putin Lavrov’un kalemini mi kırdı? Haftalardır ortada yok: Rubio’yu kızdırdı iddiası