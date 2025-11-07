İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "PiyasaTürkiye" rumuzlu X (Twitter) hesabının kullanıcısı Emrah Peküs'ün yakalanarak tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesi ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen çalışmaların ardından, hesabın sahibinin Emrah Peküs olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin Siirt'te yakalandığı, 7 Kasım 2025 tarihinde çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı ifade edildi.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhuriyet Başsavcılığımızca TMK 6 ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek suçundan başlatılan soruşturma ile ilgili olarak;

PiyasaTürkiye rumuzlu X (Twitter) sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, bahse konu sosyal medya hesabının kullanıcısının Emrah PEKÜS isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup, anılan şahıs Siirt ilinde yapılan çalışma neticesinde yakalanmıştır.

07/11/2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli şahıs, sorgu işlemlerinin ardından tutuklanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

07/11/2025

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı