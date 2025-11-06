İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Başsavcı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek'in fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, paylaşımlarla ilgili olarak "Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. maddesi kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu söz konusu hesabın kullanıcısının Emrah Peküs olduğu tespit edildiği ve şüphelinin Siirt'te yakalandığı bilgisi paylaşıldı.