Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD (Ekran görüntüsü)

Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.52 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Deprem yerin 14,71 kilometre derinliğinde oldu.



Büyüklük:4.2 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-11-07

Saat:04:52:37 TSİ

Enlem:39.14694 N

Boylam:28.21694 E

Derinlik:14.71 km



