Son dakika: AFAD açıkladı: Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre,Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD (Ekran görüntüsü)AFAD (Ekran görüntüsü)

Kısa süreli paniğe neden olan depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.52 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 14,71 kilometre derinliğinde oldu.

Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-07
Saat:04:52:37 TSİ
Enlem:39.14694 N
Boylam:28.21694 E
Derinlik:14.71 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-11-07 04:52:37 39.14694 28.21694 14.71 MW 4.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 04:22:18 39.19972 28.14028 6.99 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 04:12:37 39.2075 28.17583 5.06 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 04:08:59 39.21778 28.16972 7.01 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 04:07:47 39.23389 28.13556 6.99 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 03:55:25 40.80778 40.7675 6.93 ML 1.0 Çayeli (Rize)
2025-11-07 03:54:10 39.25222 28.10917 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 03:52:58 39.23583 28.16056 6.96 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-07 03:38:06 39.18083 28.28583 6.9 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)

