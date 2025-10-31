PODCAST CANLI YAYIN

Soykırımcılar Gazze'yi dijital olarak da işgal etmek istiyor

İsrail’in Gazze’yi ‘dijital işgal’ planı da ifşa oldu. Katil Netanyahu’nun Google ve Amazon’la 1.2 milyar dolarlık “Bulut” anlaşması imzaladığı ortaya çıktı

Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen, Gazze'ye bomda yağdırdı. Son olarak 46'sı çocuk 104 Filistinliyi katletti. Katillerin Gazze'yi sadece askeri olarak işgal etmedikleri, dijital işgal için de plan yaptıkları ortaya çıktı. İngiliz basını, eli kanlı katil Başbakan Netanyahu'nun Google ve Amazon ile 1.2 milyar dolarlık 'gizli bulut anlaşması' imzaladığını yayınladı.

"GÖZ KIRPACAK"
The Guardian'ın iddasına göre, İsrail Google ve Amazon'la imzaladığı anlaşmaya, "göz kırpma mekanizması" adında sıra dışı bir şart koydu. Buna göre, yabancı bir mahkeme veya hükümet İsrail'e ait verilere erişmek istediğinde şirketler, bunu doğrudan açıklayamayacak. İsrail'e şifreyle bilgi verecek. Anlaşmanın bir başka kritik maddesi, Google ve Amazon'un İsrail'in bulut altyapısına erişimini hiçbir koşulda durduramayacağı yönünde. Şirket politikaları, dış baskılar veya uluslararası eleştiriler bile bu durumu değiştiremiyor. Nimbus anlaşması kapsamında İsrail ordusu ve güvenlik birimleri, Filistin topraklarındaki veri akışını kontrol eden altyapıyı kullanıyor. Bu veriler arasında telefon kayıtları, yüz tanıma ve istihbarat analizleri yer alıyor. İnsan hakları örgütleri projenin "dijital işgal" niteliği taşıdığını belirtiyor ve Nimbus'un Filistinlilerin mahremiyetini ve temel haklarını ciddi biçimde ihlal ettiğini vurguluyor. İsrail, bu anlaşmayla Filistin üzerindeki dijital denetimini artırmış oluyor. Ancak Google ve Amazon, bu anlaşma iddialarını reddetti. Ancak şirket içinde farklı bir tablo var. Bazı çalışanlar "Teknolojimiz sistematik ayrımcılığa hizmet etmeyecek" diyerek protestolar düzenledi.

NIMBUS'un sadece bir teknoloji yatırımı olmadığı, aynı zamanda Filistinliler üzerinde kurulan dijital bir gözetim sisteminin altyapısı olduğu belirtiliyor. Bu anlaşmaya karşı protestolar yapılıyor.


Soykırımcı İsrail'in son saldısında 104 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

