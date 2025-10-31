Adem Soytekin tekrar tutuklandı

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında itirafçı olduktan sonra tahliye edilen ASOY inşaatın sahibi iş adamı Adem Soytekin'in 21 Ekim'de tekrar tutuklandığı öğrenildi. İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen ve sıvacıyken bir anda servet sahibi olan Soytekin'in beyanlarında tutarsızlıklar tespit edildiği belirtildi. Savcılık, Soytekin'in kimi beyan ve verdiği belgelerin tutarsızlık içerdiğine değindi.

Bazı ifadeleri çelişkili olan ve kendini temize çıkarmaya çalışan İmamoğlu'nun kasası Soytekin, yeniden tutuklandı.