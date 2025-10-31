PODCAST CANLI YAYIN

Adem Soytekin tekrar tutuklandı

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında itirafçı olduktan sonra tahliye edilen ASOY inşaatın sahibi iş adamı Adem Soytekin'in 21 Ekim'de tekrar tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Adem Soytekin tekrar tutuklandı

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında itirafçı olduktan sonra tahliye edilen ASOY inşaatın sahibi iş adamı Adem Soytekin'in 21 Ekim'de tekrar tutuklandığı öğrenildi. İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen ve sıvacıyken bir anda servet sahibi olan Soytekin'in beyanlarında tutarsızlıklar tespit edildiği belirtildi. Savcılık, Soytekin'in kimi beyan ve verdiği belgelerin tutarsızlık içerdiğine değindi.

Bazı ifadeleri çelişkili olan ve kendini temize çıkarmaya çalışan İmamoğlu'nun kasası Soytekin, yeniden tutuklandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul etti! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Hüseyin Gün’ün “manevi annesi” Seher Alaçam’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
TRT World Forum 2025 Başlıyor
Afganistan ve Pakistan ateşkeste uzlaştı: Yeni durak İstanbul!
D&R
Başkan Erdoğan'dan Friedrich Merz'in yanında "Gazze" mesajı: Almanya olarak soykırımı görmüyor musunuz? | "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz"
İdefix
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Hakemlerin bahis oynaması rezillik!
TBMM Komisyonu “Terörsüz Türkiye” sürecinde sona yaklaştı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM’de “Terörsüz Türkiye” süreci için bilgi verdi
"Kim Milyoner Olmak İster?"de milyonluk soru heyecanı! "Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir"
Erdoğan–Merz görüşmesi Alman basınında: Bild gazetesi “Gazze tartışması”nı hazmedemedi
Kripto telefondan çıkanlar... MI6'dan İmamoğlu ve ekibine güvenlik protokolü: Murat Ongun'u CIA'e Necati Özkan mı takip ettirdi?
Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye İmamoğlu ayarı! Kumarbaz hakemlere tepki: Ne gerekiyorsa yapılıyor
Külliye'de ilginç anlar! Almanya Şansölyesi Friedrich Merz duracağı yeri şaşırdı
Casusluk "Eko"sistemi çözülüyor! 'İstanbul Senin' soruşturmasında ikisi daire başkanı 4 yeni gözaltı: Verileri Almanya ve ABD'ye sızdırdılar
Alman basınında gündem Şansölye’nin eşi! Türkiye ziyaretinde First Lady Charlotte Merz sürprizi
İsrail’in Google ve Amazon’la gizlice imza attı! 1.2 milyar dolarlık anlaşmada “göz kırpma mekanizması” ortaya çıktı
Galatasaray'a transferde iki yıldız! Victor Osimhen kankasını getiriyor
Zorbay Küçük bahis hesabı olmadığına dair suç duyurusunda bulundu
TORBA YASAYLA EMEKLİYE YENİ HESAP: SSK BAĞ-KUR'a primde 9 kat uygulaması, maaş zammı, borçlanmada asgari ücret etkisi yolda!