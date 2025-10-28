Başsavcılıktan Mattia Ahmet Minguzzi hamlesi: Beraat kararı sonrası başvuru yapıldı!

İstanbul Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi 'nin ölümüyle ilgili görülen davaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz günlerde karara bağlandı.

2 SANIĞA ÜST SINIT 2 SANIĞA BERAAT

Mahkeme, tutuklu sanıklar Berkay Budak ve Umutcan Baba hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl hapis cezasına hükmetti. Diğer sanıklar, A.Ö. ve M.A.D. için ise ayrı ayrı beraat ve tahliye kararı verildi.

Mattia Ahmet Minguzzi (Takvim.com.tr Arşiv)

DAVA İSTİNAFA TAŞINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemenin verdiği karara ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı.

Karar sonrası anne Yasemin Minguzzi fenalaştı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önceki basın açıklamamızda belirtildiği üzere; İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/142 esas sayılı dosyası kapsamında, kaleme alınan gerekçeli karar 28.10.2025 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza tebliğ edilmiş olup, CMK 273/1 maddesi gereğince ivedi olarak mütalaaya aykırı çıkan suça sürüklenen çocukları n (A.Ö. ve M. A. D) beraat ve tahliye kararına karşı CMK 273/1 maddesi gereğince aynı gün istinaf kanun yoluna başvurulmuştur"