Rum liderden Türkiye’ye provokatif saldırı: “Kıbrıs’ı yeniden birleştireceğiz”

Selanik’teki törende konuşan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye’yi hedef alan skandal ifadeler kullandı. Kıbrıs’taki Türk varlığını “işgal” olarak nitelendiren Rum lider, “vatanı yeniden birleştirmek”ten söz ederek provokatif söylemlerini tırmandırdı.

Rum liderden Türkiye'ye provokatif saldırı: "Kıbrıs'ı yeniden birleştireceğiz"

Yunanistan'da düzenlenen bir törende konuşan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Türkiye'yi hedef alan ifadeleriyle tepki çekti.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, AA

TÜRKİYE'YE PROVOKATİF SUÇLAMALAR
Selanik'teki bir etkinlikte konuşan Hristodulidis, Türkiye'nin Kıbrıs'taki meşru varlığını "işgal" olarak nitelendirerek, "Türk işgali sürdüğü müddetçe, Güney Kıbrıs ve Yunanistan olarak vatanımızı yeniden birleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak dışında bir seçeneğimiz yok" dedi.

Ülkesini İsrail'e peşkeş çeken Rum lider, "Bizi ortak mücadeleler birleştiriyor. Güney Kıbrıs dışında hayatını kaybeden Rumların çoğu, burada, Makedonya'nın kutsal topraklarında öldü. Ortak hedeflerimiz ve ortak ideallerimiz var ve bu hedeflere ulaşmak için sürekli bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Nihai hedefimiz 'Kıbrıs'ın özgürleşmesi' dedi. Konuşmasının devamında Türkiye'ye iftira atan hadsiz Rum lider, hedeflerinin "Türk işgalinin sona ermesi" olduğunu söyleyerek provokatif açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

GKRY lideri Nikos Hristodulidis, AA

TÜRK ZAFERİNİ HAZMEDEMEDİ
Kıbrıs Barış Harekâtı'nı hazmedemeyen Hristodulidis, "Elli bir yıl sonra, Helenizmin önemli bir parçası olan Kıbrıs toprakları hâlâ 'işgal' altındadır. Bu yasa dışı durum devam ettiği sürece, Güney Kıbrıs ve Yunanistan olarak vatanımızı yeniden birleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmak dışında bir seçeneğimiz yok" ifadelerini kullandı. Rum lider, bu açıklamalarıyla tasmasını elinde tutan Yunan devletiyle paylaştıkları Helen ideolojisini yeniden gündeme getirdi.

