Adana merkezli 10 ilde nefes aldırmayan dev operasyon! Bayğaralar çetesi çöktü!

Adana merkezli 10 ili kapsayan eş zamanlı baskında “Bayğaralar” çetesine ağır darbe vuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah 403 adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 106 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 10 ilde düzenlenen dev operasyonu duyurdu.

'Bayğaralar' organize suç örgütüne yönelik operasyonda 106 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, suçla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi.

106 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar Organize Suç Örgütüne yönelik bu sabah 403 adrese yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 106 şüpheliyi yakaladık" dedi.

İçişleri Bakanı ayrıca, "Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğümüzce elebaşılığını Ramazan Bayğara'nın (yurt dışı firar) yaptığı Bayğaralar Organize Suç Örgütüne yönelik 10 aydır devam eden çalışmalar sonucu şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahlı tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli yağma, haraç ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi." ifadelerine yer verdi.

800 EKİP VE 2 BİN PERSONELLİ DEV OPERASYON

Bakan Yerlikayanın açıklamasına göre Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli olmak üzere 10 ilde 403 adrese yönelik 800 Ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 4 adet el yapımı patlayıcı, 27 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 38 bin 915 adet uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstihbarat birimlerinin ve güvenlik güçlerinin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için, organize suç örgütlerine yönelik yürütülen mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerinin altını çizen Bakan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın duyarlılığı bu mücadelemizde çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

