10 ilde ''Bayğaralar'' organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar Organize Suç Örgütü’ne yönelik 10 aydır devam eden çalışma sonucu 10 ilde 403 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 106 şahsın yakalandığını bildirdi.

Adana merkezli organize suç örgütü "Bayğaralar" çetesine yönelik 10 ilde 403 adrese yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonu sosyal medya hesabı üzerinden duyuran İçişleri Bakanı Yerlikaya, 106 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, elebaşılığını Ramazan Bayğara'nın (yurt dışı firar) yaptığı "Bayğaralar" Organize Suç Örgütüne yönelik 10 aydır devam eden çalışmalar sonucu şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma, Silahlı Tehdit, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Nitelikli Yağma, Haraç ve Özel Hayatın Gizliliğini İhlal suçları olmak üzere toplam 54 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Adana merkezli İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli olmak üzere 10 ilde 403 adrese yönelik 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; 4 adet el yapımı patlayıcı, 27 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet AK-47 tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 38 bin 915 adet uyuşturucu hap ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nün Bayğara çetesine yönelik düzenledikleri operasyon ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için, organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın duyarlılığı bu mücadelemizde çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'mize bildirin. Biz gereğini yapalım. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

