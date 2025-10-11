Samsun'da korku dolu anlar! Eski yengesinin eşini, çocuk tesliminde silahla vurdu

Korku dolu anlar, sabah saatlerinde Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi.

Eski yengesinin eşini, çocuk tesliminde silahla vurdu

İddiaya göre, Pınar C., eski eşi Ümit P.'den olan çocuğunu teslim almak üzere Mavi Işıklar Çocuk Teslim Merkezi'ne gitti. Burada, Pınar C.'nin son evliliğinden dolayı eşi Emrullah C. ile Ümit P.'nin kardeşi Onur P., arasında tartışma çıktı.