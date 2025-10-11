PODCAST CANLI YAYIN

Samsun'da korku dolu anlar! Eski yengesinin eşini, çocuk tesliminde silahla vurdu

Samsun'un Canik ilçesinde dehşet anları yaşandı. Pınar C. ile eski eşi Ümit P.’nin çocuk teslimi sırasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi sonucu yaşanan silahlı kavgada, Pınar C.’nin eşi Emrullah C.’yi tabancayla vuran, Ümit P.’nin kardeşi Onur P., gözaltına alındı.

Korku dolu anlar, sabah saatlerinde Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Pınar C., eski eşi Ümit P.'den olan çocuğunu teslim almak üzere Mavi Işıklar Çocuk Teslim Merkezi'ne gitti. Burada, Pınar C.'nin son evliliğinden dolayı eşi Emrullah C. ile Ümit P.'nin kardeşi Onur P., arasında tartışma çıktı.

KURŞUNLARDAN BİRİ BAŞINI SIYIRDI
Tartışmanın büyümesiyle Onur P., belinden çıkardığı tabancayla olay yerinden uzaklaşmak için otomobiline binen Emrullah C.'ye ateş açtı. Emrullah C., kurşunun birinin başını sıyırması sonucu yaralandı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Emrullah C., tedavisi sonrası taburcu edildi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis, otomobile 2 kurşun isabet ettiğini belirledi. Soruşturmanın devamında ekipler, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, Onur P. ile Emrullah C. arasında geçen hafta yaşanan 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlamalarından da soruşturma yürütüldüğü, Ümit P.'nin eski eşi Pınar C.'ye karşı işlediği 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet' suçundan ev hapsi cezasının bulunduğu bildirildi.

