Son dakika: AFAD açıkladı: Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı 12,1 km derinlikte gerçekleşti. Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedildi.

Kütahya Simav'da deprem meydana geldi! Deprem İstanbul'da hissedildi. AFAD büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu. Deprem saat 02.54 'da yerin 12,1 kilometre derinliğinde hissedildi.

Büyüklük: 4.9 (Mw)
Yer: Simav (Kütahya)
Tarih: 2025-10-09
Saat: 02:54:05 TSİ
Enlem: 39.23917 N
Boylam: 29.0175 E
Derinlik: 12.1 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-10-09 02:54:05 39.23917 29.0175 12.1 MW 4.9 Simav (Kütahya)
2025-10-09 02:28:21 38.29111 38.86667 6.96 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
2025-10-09 02:27:54 40.84083 25.42167 13.21 ML 1.7 Ege Denizi
2025-10-09 02:24:38 39.25806 28.11667 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-09 02:15:37 39.24528 28.13278 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-09 02:10:01 39.14722 28.17333 6.99 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-09 02:07:54 39.23639 28.93056 6.95 ML 1.0 Simav (Kütahya)

