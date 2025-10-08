Son dakika: AFAD açıkladı: Kütahya'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde hissedildi

Kütahya Simav'da deprem meydana geldi! Deprem İstanbul'da hissedildi. AFAD büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu. Deprem saat 02.54 'da yerin 12,1 kilometre derinliğinde hissedildi.
Büyüklük: 4.9 (Mw)
Yer: Simav (Kütahya)
Tarih: 2025-10-09
Saat: 02:54:05 TSİ
Enlem: 39.23917 N
Boylam: 29.0175 E
Derinlik: 12.1 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-10-09 02:54:05
|39.23917
|29.0175
|12.1
|MW
|4.9
|Simav (Kütahya)
|2025-10-09 02:28:21
|38.29111
|38.86667
|6.96
|ML
|0.9
|Pütürge (Malatya)
|2025-10-09 02:27:54
|40.84083
|25.42167
|13.21
|ML
|1.7
|Ege Denizi
|2025-10-09 02:24:38
|39.25806
|28.11667
|7.0
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-09 02:15:37
|39.24528
|28.13278
|7.0
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-09 02:10:01
|39.14722
|28.17333
|6.99
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-09 02:07:54
|39.23639
|28.93056
|6.95
|ML
|1.0
|Simav (Kütahya)