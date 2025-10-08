İblisin çocukları dünyada sevilmiyor

İsrail'e yönelik öfke, Müslüman dünyasından Avrupa'ya ve ABD'ye de yayıldı. Giderek büyüyen bir kesim, artık Washington'un İsrail'e verdiği desteğe karşı duruyor. İsrail'in geçmişte sahip olduğu uluslararası desteğin giderek azalması, Başbakan Binyamin Netanyahu ve haleflerinin itibarını olumsuz etkileyecek.
Wall Street Journal, Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım, İsrail'in uzun vadeli geleceğini tehdit eden küresel bir akıma yol açtı. Gazete, "İsrail tarihte olmadığı kadar yalnız kaldı" diye yazdı. ABD'deki üniversite kampüslerinden Avrupa'daki liselere kadar, yeni neslin Gazze'ye verdiği desteğin, gelecekte politik düşüncelerini şekillendirecek belirleyici bir unsur olacağı belirtildi.
Araştırmalara göre de İsrail nefreti artık her ülkede zirveyi gördü. İsrail'e karşı en yüksek tepki yüzde 93 ile Türkiye'de görüldü. Türkiye'yi Endonezya (yüzde 80), Japonya (yüzde 79), Hollanda (yüzde 78) ve İspanya (yüzde 75) izledi. ABD'de gençler arasında yapılan araştırmada da İsrail'e olan nefretin yüzde 63'ü aşması, Tel Aviv'i korkuttu.
15 KAHRAMAN İSTANBUL'DA
İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'nda bulunan 15 Türk vatandaşı, THY uçağı ile İstanbul'a getirildi. Gönüllülerden Sümeyye Sena Polat, "Gazze'deki ablukayı kırana kadar durmak yok" dedi.
KALIN MISIR YOLCUSU
Hamas ile İsrail arasında 20 maddelik Gazze planının görüşmeleri önceki gün Mısır'da başladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da, bugün Şarm El Şeyh şehrine giderek müzakerelere katılacağı öğrenildi