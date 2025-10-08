İblisin çocukları dünyada sevilmiyor

İsrail'e yönelik öfke, Müslüman dünyasından Avrupa'ya ve ABD'ye de yayıldı. Giderek büyüyen bir kesim, artık Washington'un İsrail'e verdiği desteğe karşı duruyor. İsrail'in geçmişte sahip olduğu uluslararası desteğin giderek azalması, Başbakan Binyamin Netanyahu ve haleflerinin itibarını olumsuz etkileyecek.



Katiller ordusuna nefret büyüyor (AA)

Wall Street Journal, Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım, İsrail'in uzun vadeli geleceğini tehdit eden küresel bir akıma yol açtı. Gazete, "İsrail tarihte olmadığı kadar yalnız kaldı" diye yazdı. ABD'deki üniversite kampüslerinden Avrupa'daki liselere kadar, yeni neslin Gazze'ye verdiği desteğin, gelecekte politik düşüncelerini şekillendirecek belirleyici bir unsur olacağı belirtildi.



