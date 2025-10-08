PODCAST CANLI YAYIN

İblisin çocukları dünyada sevilmiyor

Amerikan medyası, terörist devlet İsrail için, “İsrail artık yalnız” manşeti attı. Türkiye’de soykırımcı İsrail’e olan nefret yüzde 93’e çıkarken, Japonya’da yüzde 79, Hollanda’da ise yüzde 78’i gördü

Giriş Tarihi:
İblisin çocukları dünyada sevilmiyor

İsrail'e yönelik öfke, Müslüman dünyasından Avrupa'ya ve ABD'ye de yayıldı. Giderek büyüyen bir kesim, artık Washington'un İsrail'e verdiği desteğe karşı duruyor. İsrail'in geçmişte sahip olduğu uluslararası desteğin giderek azalması, Başbakan Binyamin Netanyahu ve haleflerinin itibarını olumsuz etkileyecek.

Katiller ordusuna nefret büyüyor (AA)Katiller ordusuna nefret büyüyor (AA)

Wall Street Journal, Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım, İsrail'in uzun vadeli geleceğini tehdit eden küresel bir akıma yol açtı. Gazete, "İsrail tarihte olmadığı kadar yalnız kaldı" diye yazdı. ABD'deki üniversite kampüslerinden Avrupa'daki liselere kadar, yeni neslin Gazze'ye verdiği desteğin, gelecekte politik düşüncelerini şekillendirecek belirleyici bir unsur olacağı belirtildi.

Katiller ordusuna nefret büyüyor (AA)Katiller ordusuna nefret büyüyor (AA)

Araştırmalara göre de İsrail nefreti artık her ülkede zirveyi gördü. İsrail'e karşı en yüksek tepki yüzde 93 ile Türkiye'de görüldü. Türkiye'yi Endonezya (yüzde 80), Japonya (yüzde 79), Hollanda (yüzde 78) ve İspanya (yüzde 75) izledi. ABD'de gençler arasında yapılan araştırmada da İsrail'e olan nefretin yüzde 63'ü aşması, Tel Aviv'i korkuttu.

15 KAHRAMAN İSTANBUL'DA
İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'nda bulunan 15 Türk vatandaşı, THY uçağı ile İstanbul'a getirildi. Gönüllülerden Sümeyye Sena Polat, "Gazze'deki ablukayı kırana kadar durmak yok" dedi.

15 KAHRAMAN İSTANBUL'DA (Takvim.com.tr)15 KAHRAMAN İSTANBUL'DA (Takvim.com.tr)

KALIN MISIR YOLCUSU
Hamas ile İsrail arasında 20 maddelik Gazze planının görüşmeleri önceki gün Mısır'da başladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da, bugün Şarm El Şeyh şehrine giderek müzakerelere katılacağı öğrenildi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail yasa dışı şekilde Özgürlük Filosu'na saldırıyor: 3 gemiye el koydular!
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü: Gazze ve kalıcı barış vurgusu!
Borsa İstanbul
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da! "Abluka kırılana kadar devam edeceğiz"
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı! Türkiye de masada: MİT Başkanı Kalın Mısır yolcusu
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den siyonist şov: İçeride eğlence, dışarıda protesto
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir! | Ortak alfabe mesajı
Serdar Öktem suikastında saldırganlar kamerada! Polis failleri 2 saatte yakaladı
Beşiktaş'ın planı belli! İlk yolcu ve transfer ortaya çıktı
Yolcudan valiz parası! İBB'den tepki çeken "metro" kararı
Ahmed Şara Şam’da YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüşecek! Abdi'den sonra Barrack
Fenerbahçe'den orta sahaya dev transfer! O yıldızın üstü çizildi
Sözcü'den itirafçı Aziz İhsan Aktaş'a tehdit ve şantaj! Özgür Cebe'den zamanlaması manidar haberler...
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması! Gebele'de imzalar atıldı | Ankara'dan ortak alfabe adımı
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 13 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
CHP'li belediyelerde su krizi! Ankara, Bursa ve İzmir...Suya muhtaç hale getirdiler!
Emeklilik hayaliniz bir harfle bitebilir: SGK’dan uyarı geldi! Hizmet dökümünde “K” yazıyorsa dikkat
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
CHP’de kriz kampı! Özgür Özel o isimle tartıştı: Hemen kankana yetiştiriyorsun | Korku başladı: Yolsuzluk iddianamesi geliyor
Nerede o eski Fındık Kurdu Berna! Son haliyle gündem oldu