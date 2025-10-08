PODCAST CANLI YAYIN

Cehennem Necati davasında yeni gelişme: Gasp, cinayet, hırsızlık... Tam bir suç makinası!

İzmir Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yeraltı dünyasının karanlık ismi “Cehennem Necati” hakkındaki suçlamalar ortaya çıktı. İzmir ve Ege bölgesindeki eğlence mekânlarına giden çete üyelerinin, asıl adı Necati Coşkun Arabacı olan suç örgütü liderinin ismini kullanarak haraç aldığı bildirildi. Çete üyelerinin gözüne kestirdiği gençleri motosiklet alarak kendine bağladığı, uyuşturucu ve kalabalık ev partileri düzenleyerek taraftar buldukları ve lüks içinde yaşantılarıyla da çeteye özenti duyulmasını sağladıkları belirtildi.

İzmir Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve Cehennem Necati olarak tanınan Cehennem Melekleri isimli motosiklet çetesinin liderleri arasındaki Necati Coşkun Arabacı, Arabacı'nın emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmesi beklenirken, hakkındaki suçlamalar da netleşmeye başladı.

İSMİYLE HARAÇ ALINIYORMUŞ!

İddialara göre, İzmir ve Ege bölgesindeki eğlence mekânlarına giden çete üyeleri, Arabacı'nın ismini kullanarak haraç almaya başladı. Arabacı hakkında şikâyetler artınca hakkında gözaltı kararı verildi.

Sabah'ın haberine göre Arabacı, geçen pazar günü Sırbistan'dan İzmir'e dönüşünde Adnan Menderes Havalimanı'nda uçaktan inerken "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Nitelikli Yağma" suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren Arabacı'nın, bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

BAŞSAVCIYA SUİKAST GİRİŞİMİ

Almanya'nın Köln kentinde dünyaya gelen ve aslen Konya'nın Beyşehir ilçesi Yeşildağ köyünden olan Necati Arabacı (53), 1990'lı yılların başında Almanya'da bar fedaisi olarak çalışırken yeraltı dünyasıyla tanıştı.

Kısa sürede Cehennem Melekleri çetesinin önemli figürlerinden biri haline gelen ve acımasızlığı nedeniyle "Cehennem Necati" lakabıyla tanınan Arabacı, 2002'de Almanya'da düzenlenen bir operasyonda yakalandı.

İki yıl süren yargılama sonunda suç örgütü kurmak, gasp, insan kaçakçılığı suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Arabacı'nın, cezaevindeyken kendisini tutuklayan başsavcıya suikast girişimi planladığı tespit edildi.

2007'de cezasının bir kısmını çektikten sonra, bir daha Almanya'ya dönememe şartıyla sınır dışı edilen Arabacı, Türkiye'ye gönderildi.

HARAÇ ALMAYA BAŞLADI

Arabacı bu kez de Bodrum, Marmaris ve Çeşme gibi sahil bölgelerinde gece kulübü ve eğlence sektöründe yasadışı faaliyetlerde bulunmaya başladı. İddialara göre, mekanlara giden çete üyeleri, Arabacı'nın ismini kullanarak haraç almaya başladı.

GİTTİĞİ HER ÜLKEDEN KOVULDU!

Geçtiğimiz yıllarda adı Sarallar suç örgütüyle de anılan Arabacı, Almanya'nın geçen ağustosta Schengen Bilgi Sistemi'ne girdiği bir bilgi doğrultusunda, bir ay önce Slovakya'da gözaltına alınmış ve ifadesinin alınmasının ardından 30 gün içerisinde ülkeyi terk etmesi koşuluyla serbest bırakılmıştı.

HEDEFLERİNDE ÖZELLİKLE GENÇLER VAR!

Çete üyeleri gözüne kestirdiği gençleri motosiklet alarak kendine bağlıyor. Uyuşturucu ve kalabalık ev partileri düzenleyerek taraftar bulan çete yöneticileri, lüks içinde yaşantılarıyla da çeteye özenti duyulmasını sağlıyor.

İstanbul ve İzmir merkezli olmak üzere Türkiye'de çok sayıda üyesi bulunan Cehennem Melekleri, özellikle son zamanlarda turizm bölgelerinde uyuşturucu, haraç, para tahsilatı ve silah trafiğini yönetmeye başladı.

TAM BİR SUÇ MAKİNASI

Cehennem Melekleri ile ilgili Europol'ün (Avrupa polis teşkilatı ) hazırladığı raporda ise son dönemde örgütün başta Türkiye ve Arnavutluk olmak üzere Güney ve Doğu Avrupa'da varlığını güçlendirdiği ifade ediliyor.

Raporda, çete üyelerinin haraç, gasp, cinayet, adam dövme, organize hırsızlık, sahtecilik, mali suçlar, silah ve patlayıcı kaçakçılığı, fuhuş amaçlı insan kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasadışı işlerle uğraştıklarının altı çiziliyor.

