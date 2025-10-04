Bakan Işıkhan açıkladı: 8 ayda 325 milyon TL'ye yakın emzirme ödeneği ödemesi yapıldı

PODCAST CANLI YAYIN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılın ocak-ağustos döneminde 263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon TL’ye yakın emzirme ödeneği ödemesi yaptıklarını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yılın ocak-ağustos döneminde 263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon TL'ye yakın emzirme ödeneği ödemesi yaptıklarını duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun sağladığı emzirme ödeneği ile ailelerimizin yanındayız. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon TL'ye yakın ödeme yaptık. Yeni hayatlara destek olmaya, ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

