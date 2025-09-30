PODCAST CANLI YAYIN

Milyonların cebini ilgilendiren adımlar atılacak... Emekliler müjde! Hem reform hem zam yolda!

Yarın açılacak TBMM’nin gündemi yoğun olacak. Emekliliğe ilişkin düzenlemelerin yanı sıra taban aylıktan ikramiyeye kadar emeklilerin gelirini artıracak düzenlemeler de yeni yasama yılı içinde Meclis’e taşınacak...

Milyonların cebini ilgilendiren adımlar atılacak... Emekliler müjde! Hem reform hem zam yolda!

TBMM'nin 20 Temmuz'da başlayan tatilinde sona gelindi. Yeni yasama yılı yarın başlayıp, 1 Temmuz 2026'ya kadar devam edecek. TBMM'nin yeni yasama yılında en önemli gündem maddelerinden birini ekonomi oluşturacak. Sosyal güvenliğe ilişkin pek çok düzenlemenin bu yasama yılı içerisinde TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. Özellikle emeklilere ve emekliliğe ilişkin düzenlemeler öne çıkacak. İşte detayları...

ÇOK ÇALIŞMAYA TEŞVİK: Kişilerin daha uzun sürede istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğini güçlendirecek bu düzenlemelerin sinyali, yeni OVP'de verildi. Bu kapsamda hazırlanacak yasal düzenlemenin 2025'in son çeyreğinde TBMM'ye taşınması planlanıyor.

EMEKLİYE REFAH PAYI: 2026'nın ilk ayı, emekliler için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ancak Ocak ayında ek iyileştirmeler de gündeme gelecek. Bunlardan biri refah payı olacak. Ocak ayında memur emeklilerinin zam oranının SSK ve Bağ-Kur'lulardan yaklaşık 6.3 puan daha fazla olacağı hesaplanıyor. Bu nedenle emeklilerden "refah payı ile eşit zam" talepleri geliyor. Eğer refah payı kararı alınırsa, düzenleme Ocak ayı içerisinde TBMM'ye taşınacak.

YENİ TABAN AYLIK: Ocak ayında tüm emeklilerinin gelirinde artış olması için taban aylık zammı yapılması da gündemde. Halen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödeme 16 bin 881 lira. Bu tutarın daha önce olduğu gibi, 6 aylık enflasyon oranında yükseltilmesi bekleniyor. Enflasyon tahminlerine göre bu durumda en düşük ödeme 18 bin lirayı aşacak. Artış yapılırsa, Ocak zammı sonrası kök aylığı (ek ödeme dahil) yeni taban aylığın altında kalanlara, yeni taban aylık ödenecek. Bu imkan da yasal düzenlemeyle sağlanabilecek. Yani Ocak ayında TBMM gündemindeki düzenlemelerden biri taban aylık artışı olabilecek.

YENİ İKRAMİYE: Emeklilere yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Ramazan ve Kurban Bayramları'ndan önce verilen ikramiyenin tutarı bu yıl 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmişti. Önümüzdeki yıl bir artış daha bekleniyor. Bu kapsamda yapılacak düzenleme Ramazan Bayramı'ndan önce, Mart ayının başında TBMM'ye taşınabilecek.

BAĞ-KUR'LULAR İÇİN 7200 GÜN YASASI
Esnafın prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ortak yürütülecek sürecin 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini açıkladı. Bu çalışmalarda en önemli unsur "kapsam" olacak. Hem hangi esnafın hem hangi tarihlerin kapsama gireceği çalışmalar sonucu belli olacak. Erken emeklilik imkanıyla, prim için cepten çıkacak para da azalacak

