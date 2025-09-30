PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Beştepe'de toplandı. Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı’nın yeni görevleriyle ilk kez yer aldığı MGK’da İsrail’in saldırıları, bölgesel güvenlik ve Terörsüz Türkiye gündemde olacak.

Son dakika! Yeni komuta kademesi Beştepe'de! MGK Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı!

Milli Güvenlik Kurulu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Beştepe'de toplandı.

MGK bugün toplanıyor

MGK'DA BİR İLK

Toplantıya, ilk kez yeni görevleriyle Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de katılıyor.

GAZZE GÜNDEMDE
Gündemin en kritik başlığını Gazze'deki gelişmeler oluşturacak.

Bölgede ateşkesin sağlanması ve İsrail'in çevre ülkelere yayılan saldırılarının Türkiye'nin milli güvenliğine yansımaları detaylı şekilde ele alınacak.

URAYNA-RUSYA SAVAŞI
Üçüncü yılını tamamlamaya yaklaşan Ukrayna-Rusya savaşının bölgeye etkileri de kurulda değerlendirilecek. Savaşın sona erdirilmesi için atılacak adımlara parantez açılacak.

Öte yandan Suriye'de istikrarın sağlanması ve SDG'nin merkezi yönetim ile entegrasyonuna da toplantıda vurgu yapılması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE KURULUN GÜNDEMİNDE
Terörsüz Türkiye'de gelinen son durum da kurulun gündeminde.

Irak'ın kuzeyinde devam eden silah bırakma faaliyetlerine ilişkin sahadan yansıyan raporların kurulda ele alınacağı öngörülüyor.

Başkan Erdoğandan Çin dönüşü ABDnin Filistinlilere vize kararına sert tepki: Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değildirBaşkan Erdoğandan Çin dönüşü ABDnin Filistinlilere vize kararına sert tepki: Bu sesi kısmak, susturmak mümkün değildir

F-35 VE F-16 TEDARİK SÜREÇLERİ MASADA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbe hazırlık seviyesi de kurulun gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin ardından F-16 ve F-35 savaş uçaklarının tedarik sürecinde gelinen son durum kurulda istişare edilecek.

Ayrıca KAAN başta olmak üzere milli imkanlarla yürütülen savunma sanayii projelerindeki mevcut durum da kurulda görüşülecek.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin güvenle gerçekleştirilmesi amacıyla atılan adımlar da MGK'nın gündeminde olacak.

