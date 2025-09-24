PODCAST CANLI YAYIN

İşten çıkarılan kadın cinnet geçirip amirinin üzerine kaynar su döktü: O anlar kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iddiaya göre bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarılan E.A. isminde kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü. O anları ise saniye saniye kameraya kaydetti. E.A., 'gerekçe, şimdi git gerekçeni göster' diyerek odadan ayrıldı

Kocaeli'nde olay, İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden E.A., görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti.


KAYNAR SUYU AMİRİNE DÖKTÜ

işten ne gerekçe ile çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, 'işvereniniz ile görüşün' yanıtını verdi. Bunun üzerine kadın, 'ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur' diyerek elektrikli su ısıtıcıyla yanında getirdiği kaynar suyu, şantiye şefinin üzerine döktü.

Tartışmanın ardından E.A, ardından ofisten ayrıldı. Kadının, 'gerekçe, şimdi git gerekçeni göster' sözleri olay anını çektiği kameraya da yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI
Kaynar su üzerine dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı.

Kadının ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Konu ile alakalı inceleme sürüyor.

