İzmit’te işten çıkarıldığını öğrenen kadın şantiye şefinin üzerine kaynar su döküp kameraya aldı!

İzmit’te işten çıkarıldığını öğrenen kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü. O anlar kameraya yansırken, saldırı sonrası kadının “gerekçe, şimdi git gerekçeni göster” sözleri dikkat çekti.

Kocaeli'nde olay, İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden E.A., görüşmek için şantiye şefinin yanına gitti.

Kaynar su üzerine dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı.

KAYNAR SUYU AMİRİNE DÖKTÜ

işten ne gerekçe ile çıkarıldığını soran kadına şantiye şefi, 'işvereniniz ile görüşün' yanıtını verdi. Bunun üzerine kadın, 'ben kendi kendime gerekçe üretsem nasıl olur' diyerek elektrikli su ısıtıcıyla yanında getirdiği kaynar suyu, şantiye şefinin üzerine döktü.


Tartışmanın ardından E.A, ardından ofisten ayrıldı. Kadının, 'gerekçe, şimdi git gerekçeni göster' sözleri olay anını çektiği kameraya da yansıdı.

Kaynar su üzerine dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI
Kaynar su üzerine dökülen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı.

Kadının ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi. Konu ile alakalı inceleme sürüyor.

