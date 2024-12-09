Derin Amerika'nın "Suriye'de İsrail - PKK ittifakı" planı! Hedef Türkiye oyun kirli... 'kürdistan' masalı ve siyonist işgalin perde arkası

AMERİKA'NIN 'DERİN' KALEMİ PHARES: ÖZGÜR LÜBNAN'I ÖZGÜR KÜRDİSTAN'A BAĞLAYACAK ABD - İSRAİL - ÜRDÜN HATTI Daha sonra Foreign Policy yazarı Walid Phares çarpıcı bir paylaşımda bulundu. "Özgür Kürdistan" diyen Phares, "Demokratik Suriye tamamen güvence altına alınıp ayağa kalkması sağlanana kadar, özgür Lübnan'ı özgür Kürdistan'a bağlayacak bir ABD-İsrail-Ürdün hattı... Özgür bir Suriye eli kulağında" ifadelerini kullandı.

MOSSAD'dan Esad - İsrail ittifakını gizleme saldırısı (Takvim.com.tr) MOSSAD ESAD - İSRAİL İTTİFAKINI GİZLEMEK İÇİN ŞAM'I VURDU MOSSAD ise Şam'daki Suriye Dışişleri bakanlığı ve istihbarat binasını vurduklarını duyurdu. Bu saldırıların arka planında hiç şüphesiz Esad'ın iktidar uğruna İsrail 'le el altından yürüttüğü kirli iş birliği yatıyor. MOSSAD'ın BAAS - Tel Aviv ittifakının açığa çıkmasını önlemek için Şam'daki istihbarat binasını vurduğu değerlendiriliyor. Peki, Esad rejiminin çekildiği noktaları PKK'ya devretmesinin altında İsrail talimatı mı yatıyor?

Gazze Kasabı Netanyahu'nun oğlundan 'Teröristan'a destek (Fotoğraf: Takvim.com.tr /Ekran görüntüsü)

SİNSİ VE HAİN "TERÖRİSTAN KORİDORU" PLANI: SURİYE PETROLÜ VE GAZI İSRAİL'E AKACAK



İsrail'in petrolden tarıma su kaynaklarından jeopolitik konuma Suriye topraklarından faydalanmak istediği bilinen bir gerçek. Arz-ı Mev'ud emelleri doğrultusunda hareket eden siyonist rejim, PKK/YPG'yi de aparat olarak kullanma niyetinde.



Emperyal güçlerin sinsi ve hain emeli ise şu şekilde;



ABD üsleri ile bitirilmesi istenen Kürt (Teröristan) Koridoru tamamlanırsa, PKK-PYD Akdeniz'e inecek. Suriye'nin petrolü ve gazı İsrail'e akacak.



Gazze kasabı Netanyahu'nun 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunup bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıkması unutulmuyor.



Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalleri doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı. "Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" açıklamasını yaptı.





ABD: "SURİYE'DE PKK'YI BİZ HAZIRLADIK, İSRAİL PARÇASI OLDUĞU SAVAŞTAYIZ"



ABD ordusundan emekli Albay Douglas McGregor'ın "Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz" itirafında bulunup "İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa gidiyoruz. Amerika zaten bunun bir parçası..." demişti.