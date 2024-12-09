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Derin Amerika'nın "Suriye'de İsrail - PKK ittifakı" planı! Hedef Türkiye oyun kirli... 'kürdistan' masalı ve siyonist işgalin perde arkası

CIA ve derin Amerika'nın kalemleri Suriye'de İsrail - PKK ittifakı peşinde. Foreign Policy yazarı Walid Phares "Özgür Lübnan'ı özgür 'kürdistan'a bağlayacak ABD-İsrail-Ürdün hattı" planını yazdı. Esad'ın çekildiği yerleri PKK'ya bırakması MOSSAD'ın da BAAS rejimi ile ittifakı gizlemek için Şam'ı vurması dikkatlerden kaçmazken siyonist ordu Suriye'yi karadan işgale başladı. Öte yandan Tel Aviv, PKK/YPG'yi aparat olarak kullanıyor. Kandil'den gelen "İş birliğine hazırız" mesajının altında "teröristan koridoru" kurup Suriye'de "İkinci İsrail"in temellerini atmak yatıyor.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 16:36 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 17:09
Derin Amerika’nın Suriye’de İsrail - PKK ittifakı planı! Hedef Türkiye oyun kirli... ’kürdistan’ masalı ve siyonist işgalin perde arkası

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Suriye'de 54 yıllık Esad mezalimi sona erirken CIA - İsrail - PKK flörtü ivme kazandı.

PKK/SDG elebaşları fırsattan istifade "teröristan" planını devreye sokmaya niyetlendi. Ancak Ankara'nın desteğiyle başlatılan "Özgürlük Şafağı" operasyonları ile Tel Rıfat - Münbiç hattı terörden arındırıldı.

YPG VE PYD'DEN PEŞ PEŞE 'DİYALOG' ÇIKIŞLARI

Çaresizce köşeye sıkışan YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin önce "Türkiye ile sorunlarımızı diyalog yoluyla çözmek istiyoruz" diye yalvardı ardından DEAŞ maskesine sığınıp ABD ve Avrupa'dan destek istedi.

PYD elebaşı Salih Müslim de "HTŞ konusunda iyimserim, diyaloğa hazırız" çıkışında bulunup Suriye'deki muhalif hareketle iş birliği yapmak istediklerini dile getirdi. Örgüt elebaşları, Suriye'de tesis edilecek yeni süreçte muhatap alınmak istediklerini dile getirdi.

PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ELEBAŞI AÇIK AÇIK SÖYLEDİ: İSRAİL'LE İLİŞKİ KURABİLİRİZ

İsrail'in soykırım kabinesi ise Suriye topraklarını işgal eden PKK ve türevlerini akladı. İsrail'in yeni dışişleri bakanı Gideon Sa'ar, "Kürtler (SDG/YPG) bizim doğal müttefikimiz" ifadelerini kullandı.

Tam da bu noktada Kandil'in Avrupa ayağının İsrail'le iş birliği hevesinde olması dikkatlerden kaçmadı.

PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar açık açık "İsrail'le ilişki kurabiliriz" dedi. Aydar, "3. Dünya Savaşı koşullarında başkaları da Kürtlerin kapısını çalar. Kürtler alternatifsiz değil" ifadelerini kullandı.

CIA ajanı Rubinden İsraile YPGli yol haritası! ABDye Suriyeden asker çekme baskısı: Türklere karşı PKKya İHA verip silahlandırınCIA ajanı Rubinden İsraile YPGli yol haritası! ABDye Suriyeden asker çekme baskısı: Türklere karşı PKKya İHA verip silahlandırın



DERİN AMERİKA İSRAİL - PKK İTTİFAKI İSTİYOR

Derin Amerika'nın sesi olan CIA ajanı Michael Rubin ve Foreign Policy yazarı Walid Phares da "İsrail - PKK" flörtünün temelini atmak için kolları sıvadı.

CIA ARTIĞI RUBİN: İSRAİL TÜRKİYE'YE KARŞI YPG'YE İHA VERSİN

İlk olarak sahneye azılı Türkiye düşmanı Rubin çıktı... Suriye'de değişen denklem sonrası "İsrail'in 'kürdistan'a karşı ya konuş ya sus zamanı" başlıklı bir makale kaleme alıp PKK/YPG'ye arka çıkan Rubin, "İsrail Suriye'de Türklere karşı YPG'ye İHA versin, Kürtleri silahlandırsın, PKK'ya tedarik sağlasın" ifadelerini kullandı. CIA ajanı, Trump dönemi öncesi ABD'ye de "Suriye'den asker çekme" baskısı yaptı.



AMERİKA'NIN 'DERİN' KALEMİ PHARES: ÖZGÜR LÜBNAN'I ÖZGÜR KÜRDİSTAN'A BAĞLAYACAK ABD - İSRAİL - ÜRDÜN HATTI

Daha sonra Foreign Policy yazarı Walid Phares çarpıcı bir paylaşımda bulundu. "Özgür Kürdistan" diyen Phares, "Demokratik Suriye tamamen güvence altına alınıp ayağa kalkması sağlanana kadar, özgür Lübnan'ı özgür Kürdistan'a bağlayacak bir ABD-İsrail-Ürdün hattı... Özgür bir Suriye eli kulağında" ifadelerini kullandı.

İSRAİL "SURİYE'Yİ İŞGAL PLANI"NI DEVREYE ALDI

Sürece müteakip İsrail "Suriye'yi işgal planı"nı devreye aldı. Arz-ı Mev'ud emelleri doğrultusunda şeytani planlara girişen Tel Aviv, işgal altında tuttuğu Golan bölgesindeki tampon bölgeyi geçerek Suriye topraklarına girdi. Suriye'deki Şeyh Dağı ve El Hamdiye bölgesi işgal edildi.

MOSSAD'dan Esad - İsrail ittifakını gizleme saldırısı (Takvim.com.tr)MOSSAD'dan Esad - İsrail ittifakını gizleme saldırısı (Takvim.com.tr)

MOSSAD ESAD - İSRAİL İTTİFAKINI GİZLEMEK İÇİN ŞAM'I VURDU

MOSSAD ise Şam'daki Suriye Dışişleri bakanlığı ve istihbarat binasını vurduklarını duyurdu. Bu saldırıların arka planında hiç şüphesiz Esad'ın iktidar uğruna İsrail'le el altından yürüttüğü kirli iş birliği yatıyor.

MOSSAD'ın BAAS - Tel Aviv ittifakının açığa çıkmasını önlemek için Şam'daki istihbarat binasını vurduğu değerlendiriliyor. Peki, Esad rejiminin çekildiği noktaları PKK'ya devretmesinin altında İsrail talimatı mı yatıyor?

Gazze Kasabı Netanyahu'nun oğlundan 'Teröristan'a destek (Fotoğraf: Takvim.com.tr /Ekran görüntüsü)Gazze Kasabı Netanyahu'nun oğlundan 'Teröristan'a destek (Fotoğraf: Takvim.com.tr /Ekran görüntüsü)

SİNSİ VE HAİN "TERÖRİSTAN KORİDORU" PLANI: SURİYE PETROLÜ VE GAZI İSRAİL'E AKACAK

İsrail'in petrolden tarıma su kaynaklarından jeopolitik konuma Suriye topraklarından faydalanmak istediği bilinen bir gerçek. Arz-ı Mev'ud emelleri doğrultusunda hareket eden siyonist rejim, PKK/YPG'yi de aparat olarak kullanma niyetinde.

Emperyal güçlerin sinsi ve hain emeli ise şu şekilde;

ABD üsleri ile bitirilmesi istenen Kürt (Teröristan) Koridoru tamamlanırsa, PKK-PYD Akdeniz'e inecek. Suriye'nin petrolü ve gazı İsrail'e akacak.

Gazze kasabı Netanyahu'nun 2014'te "Bağımsız Kürdistan kurulmalı" çıkışında bulunup bölgedeki PKK ve türevlerine arka çıkması unutulmuyor.

Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu da İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalleri doğrultusunda Irak, Suriye ve İran'ın bir kısmını da içeren '4 parçalı sözde Kürdistan' haritasını paylaştı. "Özgür Kürdistan" diyerek PKK'ya açık açık destek veren oğul Netanyahu, "Tüm gözler Kürdistan'da! Türkiye tarafından Kürt halkına yapılan soykırım durdurun! Kürdistan'ın Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin işgaline ve baskısına son verin! Özgür Kürdistan!" açıklamasını yaptı.

''Türkiye'ye saldırmaları için Suriye'de güçlerimizi hazırlıyoruz!''



ABD: "SURİYE'DE PKK'YI BİZ HAZIRLADIK, İSRAİL PARÇASI OLDUĞU SAVAŞTAYIZ"

ABD ordusundan emekli Albay Douglas McGregor'ın "Türkiye'ye saldırması için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz" itirafında bulunup "İsrail'in de parçası olduğu büyük bir savaşa gidiyoruz. Amerika zaten bunun bir parçası..." demişti.

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