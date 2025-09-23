PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme, İsrail medyasının birinci gündem maddesi oldu. Başkan Erdoğan’ın, ABD ile yapılacak zirve öncesinde bölgesel denklemlerde elini önemli ölçüde kuvvetlendirmiş olduğunun altını çizen İsrail basını, bu tablonun Türkiye'nin nüfuzunu artırırken Tel Aviv'in hareket alanını daraltabileceğine dikkat çekildi.

İsrail’in gözü Başkan Erdoğan’la Trump görüşmesinde: ‘Ankara’nın eli artık çok güçlü!'

İsrail basını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmeyi konuşuyor. İsrailli haber sitesi Bizportal'da yer alan haberde Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretinde elinin güçlü olduğu belirtildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis'te (AA)

100 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Habere göre Türkiye'nin, ABD mallarına koyduğu ek gümrük vergilerini tamamen kaldırma kararı, ikili ticareti yeni bir seviyeye taşıyabilir.

Haberde ilgili karar ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar, yıllık ikili ticaret hacmini mevcut seviyesinin üç katına çıkararak yaklaşık 100 milyar dolara ulaştırma çabasının bir parçası. Başkan Erdoğan'ın bizzat başlattığı bu stratejik adım, yalnızca ekonomik ilişkileri iyileştirmeyi değil, aynı zamanda Türkiye'nin Batı karşısındaki konumunu, taraflar arasındaki bir dizi güvenlik, siyasi ve ekonomik anlaşmazlığa rağmen, güçlendirmeyi amaçlıyor."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump (Takvim.com.tr)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump (Takvim.com.tr)

F-35 PROGRAMINA DÖNÜŞ MÜMKÜN

Haberde, Başkan Erdoğan'ın hedefinin ikili ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmak olduğu, bunun da savunma ve havacılık alanında milyarlarca dolarlık anlaşmalara zemin hazırlayabileceği vurgulandı.

Habere göre, Washington ile yakınlaşma çerçevesinde güvenlik iş birliğinin yeniden başlatılmasını sağlayacak bazı uzlaşmalar (F-35 programına dönüş gibi) mümkün olabilir.

F-35 uçağı (AA)F-35 uçağı (AA)

"İSRAİL HÜKÜMETİ VE ORDUSU ENDİŞELİ"

İsrailli haber sitesi, bu gelişmelerin Ankara'nın bölgesel pozisyonunu güçlendirdiğini ve bunun İsrail'in çıkarlarına aykırı olduğunu belirtti. Yorumlarda, "Trump bir iş adamı ve Türkiye ile büyük ticaret potansiyeli, Washington'un bölgedeki diğer politikalarını gölgeleyebilir" değerlendirmeleri yer aldı.

Haber sitesi bu durumun Tel Aviv'de yol açtığı panik şu sözlerle aktardı:

"Son bir yılda Ankara, Gazze'ye yönelik saldırılara en sert şekilde karşı çıkan ülke haline gelirken, aynı zamanda Suriye'de nüfuzunu artırmaya çalışıyor. Bu durum, hükümetimiz ve ordumuzda büyük endişe yarattı ve bu ihtimali askeri yollardan engellemeye yönelik kararlar alınmasına neden oldu."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump (Takvim.com.tr)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump (Takvim.com.tr)

TÜRKİYE "STRATEJİK BİR KART"

Habere göre, Türkiye'nin Batı ile ekonomik köprüler kurarken aynı anda Rusya ile enerji ve savunma alanındaki iş birliğini sürdürmesi, onu Moskova ile Washington arasında "stratejik bir kart" haline getiriyor.

İsrailli haber sitesi bu denge politikasının, Ankara'ya hem ABD hem de Rusya nezdinde manevra alanı açtığını ve bunun İsrail açısından güvenlik risklerini artırdığını yazıyor.

Başkan Erdoğan Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıkladı: Trump ile kritik konuları görüşeceğizBaşkan Erdoğan Türk- Amerikan komitesi yemeğinde açıkladı: Trump ile kritik konuları görüşeceğiz
Başkan Erdoğandan Türk Yatırım Konferansında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyorBaşkan Erdoğandan Türk Yatırım Konferansında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi mesajı! Dostum Trump ile müşterek hedefimiz olmayı sürdürüyor

