CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde yasak aşk skandalı! Eski başkan Mutlu'nun sevgilisinin hesabında milyonluk 5.5 hesap hareketi

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun sevgilisinin banka hesaplarında yüksek miktarda para hareketleri belirlendi. CHP'li eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürerken, soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Mutlu'nun sevgilisi olduğu belirtilen ve kendisinden 36 yaş küçük olan Çağla Konat'ın hesap hareketlerini inceledi. MASAK incelemesi neticesinde, Çağla Konat'ın banka hesaplarında, Hasan Mutlu'nun Belediye Başkanı olduğu 31 Mart 2024 tarihinden bu yana 5.5 milyon TL'lik para hareketi gerçekleştiği tespit edildi. 64 yaşındaki Hasan Mutlu'dan 36 yaş küçük olan Çağla Konat'ın seçimlerden 4 ay sonra ise piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon TL olan lüks bir otomobil satın aldığı belirlendi