TELE1'de skandal KJ: Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu ile bir tuttular! AK Parti'den tepki: Özür yetmez gereği yapılsın

İsrail’in Gazze’deki sistematik soykırımına ilk günden bu yana en yüksek sesle tepki gösteren Başkan Erdoğan’ın yine mazlumların sesi olmak için BM’ye katılmak üzere ABD’ye gittiği bugünlerde CHP tarafından fonlanan TELE1’de bir skandala imza atıldı. Gazze temelinde ilerleyen programın KJ’sine "RTE'nin Netanyahu'dan farkı ne?" yazıldı. Skandala AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çelik, "İnsanlık ittifakının gür sesi, devletimizin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ile katil Netanyahu'yu yan yana anan her cümle sefildir ve milletimize hakarettir. İlgili kanal özür dilemiş, özür için gereğinin yapılması gerekir." dedi.