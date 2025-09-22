PODCAST CANLI YAYIN

Ayçiçek yağında fahiş fiyat oyunu: Halkı galeyana getirene af yok!

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan fahiş fiyat iddiası sonrası harekete geçti. 150 liralık ayçiçek yağını 450 liraya sattığı öne sürülen market sahibine 17 milyon liraya kadar para cezası verilebileceği belirtildi. Bakanlık ayrıca söz konusu işletme hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Vatandaşın kanını emen gıda teröristleri bu sefer faiş ücrerlerle gündeme geldi. Marketlerde satılması tavsiye edilen fiyatların üç katına kadar fiyat artıran gıda teröristlerine ticaret bakanlı el attı.

20 Eylül'de sosyal medyada yayılan bir videoda bir market çalışanının, 150 liralık ayçiçek yağının 450 liraya satıldığını öne sürmesi üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Kısa sürede gündem olan video sonrası bakanlık birimleri hem söz konusu market hem de ürünün üreticisiyle temasa geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, videonun çekildiği market hakkında araştırma başlatılırken, yağ üreticisi de iddialara yanıt verdi. Üretici firma, "İlgili ürünün bayi maliyetlerinin güncel piyasa raf fiyatlarıyla uyumlu olduğunu, iddia edilen 151,50 TL tedarik maliyetinin ise 2023 yılına ait olup 2025 yılı rafine sıvı yağ maliyetleriyle ilgisi bulunmadığını" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya paylaşımında, soruşturmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin detaylar paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Hatay Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma neticesinde söz konusu sosyal medya görüntülerinde yer alan kişinin Abdullah Gülşahin olduğu ve bahse konu olan marketin ise Sakarya Mahallesi Ömerli Apartmanı'nda faaliyet gösteren "Tek Market" olduğu kesin olarak tespit edilmiştir." denildi.

MİZAH AMAÇLI FİYATLARLA OYNAMIŞ

Bakanlık yetkilisi Gürcan, marketin satış fiyatlarının ve stok durumunun ayrıntılı şekilde incelendiğini belirterek firma sahibinin beyanına dikkat çekti. Gürcan, "Firma sahibi, kendi ikrarıyla verdiği beyanında 'Sosyal medya üzerinden mizah amaçlı paylaşım yaptım. Ürünü alış fiyatım normalde 351,25 TL'dir. Sosyal medyada yaptığım paylaşım gerçeği yansıtmamaktadır. Şu an stok durumum 55 adet olarak gözükmektedir.' sözlerini dile getirmiştir. Bu ifadeler tutanakla kayda geçirilmiştir." dedi.

17 MİLYON 200 BİN TL'YE KADAR CEZA YOLDA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, adı geçen şahsın kendi ikrarıyla elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda dosyanın Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na iletileceği bildirildi. Açıklamada, "söz konusu eylemin 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında stokçuluk ve piyasa dengesi ile serbest rekabeti bozucu fiil olarak değerlendirilmesi halinde, ilgili şahıs hakkında 1 milyon 400 bin TL ile 17 milyon 200 bin TL arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacaktır." denildi.

Bakanlık ayrıca, sosyal medya üzerinden yalan ve yanlış bilgi yaymak suretiyle kamuoyunu yanıltmaya teşebbüs edilmesi nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 217'nci maddesi uyarınca "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Olayı gerçekleştirdiği beyan edilen Abdullah Gülşahin'in aynı gün yakalandığı, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Gürcan, "söz konusu görüntüleri hiçbir araştırma yapmadan yayan "Misvak Caps ( @misvakcaps )", "ZAM Haber ( @ZamHaberAjans )", "SİYAH SANCAK ( @siyahsancakx )" ve "Denetle! ( @denetlecomtr )" adlı sosyal medya hesapları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu" açıkladı

GİZLİ REKLAM OYUNU İFŞA OLDU

Okumuş,açıklamasının devamında "bu hesapların yayınlarında, bir markaya yönelik olumlu ya da olumsuz şekilde gizli reklam yapıldığı tespit edilmiş olup, bu doğrultuda ilgili hesaplar hakkında Reklam Kurulu tarafından inceleme başlatılmıştır. İnceleme sonucunda, bu hesaplara 850.000 TL ile 8.500.000 TL arasında idari para cezası uygulanacaktır." dedi.

