Ayçiçek yağında fahiş fiyat oyunu: Halkı galeyana getirene af yok!

Vatandaşın kanını emen gıda teröristleri bu sefer faiş ücrerlerle gündeme geldi. Marketlerde satılması tavsiye edilen fiyatların üç katına kadar fiyat artıran gıda teröristlerine ticaret bakanlı el attı.

20 Eylül'de sosyal medyada yayılan bir videoda bir market çalışanının, 150 liralık ayçiçek yağının 450 liraya satıldığını öne sürmesi üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Kısa sürede gündem olan video sonrası bakanlık birimleri hem söz konusu market hem de ürünün üreticisiyle temasa geçti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, videonun çekildiği market hakkında araştırma başlatılırken, yağ üreticisi de iddialara yanıt verdi. Üretici firma, "İlgili ürünün bayi maliyetlerinin güncel piyasa raf fiyatlarıyla uyumlu olduğunu, iddia edilen 151,50 TL tedarik maliyetinin ise 2023 yılına ait olup 2025 yılı rafine sıvı yağ maliyetleriyle ilgisi bulunmadığını" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya paylaşımında, soruşturmanın nasıl yürütüldüğüne ilişkin detaylar paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Hatay Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma neticesinde söz konusu sosyal medya görüntülerinde yer alan kişinin Abdullah Gülşahin olduğu ve bahse konu olan marketin ise Sakarya Mahallesi Ömerli Apartmanı'nda faaliyet gösteren "Tek Market" olduğu kesin olarak tespit edilmiştir." denildi.