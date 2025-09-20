Başkan Erdoğan'dan Türkevi'nde peş peşe kritik temaslar: Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Costa ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaret için geldiği ABD'de peş peşe kritik temaslarda bulundu.
Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, öte yandan diplomasi trafiğini de sürdürüyor...
CANLI ANLATIM
KUVEYT VELİAHT PRENSİ ES-SABAH İLE İKİLİ TEMAS
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabul etti.
AB KONSEYİ BAŞKANI COSTA İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştü.
KANADA BAŞBAKANI MARK CARNEY'İ KABUL ETTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.
GAZZE'NİN SESİ OLACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Merkezi’ne gitmek üzere Türkevi’nden çıkış yaptı.
NEW YORK TEMASLARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı.
A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMA: TRUMP'LA GÜNDEM ORTA DOĞU
Erdoğan, Türkevi önünde A Haber'in, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirilecek görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel konuların ele alınacak olmasına ilişkin sorusu üzerine, "Sayın Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump ile bununla ilgili yapacağımız görüşmeler var. Çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Bizim için Orta Doğu'da atılacak her adım hayatidir. Bunları da tabii Sayın Trump ile görüşmemiz gerekiyor, çok çok önemli." yanıtını verdi.
Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, daha sonra beraberlerindeki heyetle Türkevi'ne girdi.
HOŞ GELDİN TAYYİP DEDE
Türkevi'nin girişinde bekleyen vatandaşlar, "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı.
Başkan Erdoğan, kendisi karşılayanlar arasında yer alan bir ailenin bebeğiyle bir süre ilgilendi.
TÜRKEVİ'NE GELDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York kentindeki Türkevi'ne girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkevi'ne geçti.
Türkevi girişinde kendilerini bekleyen kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Erdoğan ile Emine Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
BAŞKAN ERDOĞAN ABD'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere TSİ 20.30'da "TRK" uçağıyla ABD'nin New York şehrine geldi.
Başkan Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.
TÜRKEVİ'NDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Başka Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları kapsamında ikamet edeceği Türkevi'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
ABD'nin New York kenti, BM 80. Genel Kuruluna hazırlanıyor.
İngiltere, Avusturalya ve Kanada'nın Filistin'i devlet olarak tanıdığı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kuruluna katılacak olan Başkan Erdoğan'ın ikamet edeceği sokakta güvenlik önlemleri arttırıldı.
Türkevini'nin bulunduğu caddede yaya trafiği barikatlarla sınırlandırıldı. Çöp araçları ve polis araçlarının da bulunduğu caddede çok sayıda New York polisi de konuşlandı. TOMA ve çevik kuvvetin yanı sıra keskin nişancılar da BM binası çevresinde güvenliği sağlamaya başladı.
Manhattan Doğu Nehri üzerinden oluşabilecek tehlikelere karşı New York Polis Departmanına bağlı sahil güvenlik botları Doğu Nehri'nde konuşlandı.
BAŞKAN ERDOĞAN ABD YOLUNDA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere "TRK" uçağıyla ABD'nin New York kentine gitti.
Başkan Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Toplantının ardından New York'a giden Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İstanbul Valisi Davut Gül uğurladı.
Başkan Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti.
ERDOĞAN'IN KONUŞMASININ ANA MADDESİ GAZZE OLACAK
Başkan Erdoğan'ın, her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurulu'nda katılımcılara, 23 Eylül'de hitap etmesi öngörülüyor.
BM 80. Genel Kurulu'na 15'inci kez hitap edecek Erdoğan'ın konuşmasının ana gündem maddesinin ise İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e karşı atılacak adımlar olması bekleniyor.
Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeler gerçekleştirecek Erdoğan'ın, 22 Eylül'de Filistin Konferansı'nda, 24 Eylül'de ise BM İklim Zirvesi'nde konuşma yapması öngörülüyor.
"FİLİSTİN'İN HER ZAMAN YANINDAYIZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna ilişkin, "Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olmasıdır. Biz, bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz." dedi.
Erdoğan, BM Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlenen basın toplantısında, BM üyesi ülkelerin tamamının temsil edildiği genel kurul görüşmelerine bu yıl 140'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı düzeyinde iştirakinin beklendiğini söyledi.
Başkan Erdoğan, hareketi öncesi şu ifadeleri kullandı:
"Genel Kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği, birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacak olmasıdır. Biz, bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz. Tabii 14 yıllık kanlı ve karanlık bir dönemin ardından 8 Aralık Devrimi'yle özgürlüğüne kavuşan komşumuz Suriye'nin yeni yönetiminin de orada bulunması bizim için son derece sevindirici bir gelişmedir. İnanıyorum ki bu genel kurul çok büyük acılar çeken, hürriyetleri uğruna gerçekten çok ağır bedeller ödeyen Suriyeli kardeşlerimizin kalıcı huzura kavuşmalarına katkı yapar."
Ziyaretleri sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanının yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmeler gerçekleştirmeyi planladığını da aktaran Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla tertiplenecek "Gazze" konulu bölgesel toplantıda kardeş ülkelerin liderleriyle beraber Gazze'deki kanı durdurmak için atılabilecek ortak adımları değerlendireceklerini vurguladı.
BAŞKAN’IN ABD ÇANTASINDA BEŞ KRİTİK DOSYA
Başkan Erdoğan Trump ile görüşmesinde 5 önemli konuyu gündeme getirecek. En önemli gündem maddesi İsrail’in Gazze’deki soykırımı olacak.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Bir diğer konu ise Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi olacak. Türkiye’nin rolü ve çabalarına da değinecek. Türkiye’nin her iki tarafla diyalog kurarak çatışmanın sona erdirilmesine katkı sağlama kararlılığını işaret edecek olan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasındaki barışın ancak diplomasi ve uluslararası işbirliği ile mümkün olacağını BM kürsüsünde bir kez daha ifade edecek.
KKTC’NİN HAK VE MENFAATLERİ
BM Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) uluslararası alandaki hak ve menfaatlerini de güçlü şekilde dile getirecek olan Cumhurbaşkanı, KKTC’nin iki devletli çözüm yaklaşımını ve Türkiye’nin KKTC’nin haklarını ve güvenliğini koruma kararlılığını yineleyecek.
SURİYE’DE İSTİKRAR ÇAĞRISI
Erdoğan’ın konuşmasında Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi çözüm süreci de gündeme gelecek. Türkiye’nin, Suriye’nin parçalanmasına karşı olduğu vurgulanacak. Erdoğan, Suriye’de kalıcı barışın ancak ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasıyla mümkün olacağını ifade edecek.
BM’DE REFORM VURGUSU
Başkan Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda uluslararası sistemin adil ve kapsayıcı yapıya kavuşması gerekliliğini de hatırlatacak.
BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK TRUMP İLE GÖRÜŞECEK
Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na 23 Eylül Salı günü 15'inci kez hitap edecek.
Başkan Erdoğan, başbakanlık döneminden bu yana katıldığı BM toplantılarında İsrail'in Filistin'deki soykırımını dünya gündemine taşıyor.
"Dünya 5'ten büyüktür" hakikatini dile getirip mazlum coğrafyaların ve ümmetin umudu oluyor.
Bu toplantılarda uluslararası toplumu İsrail'in zulmüne karşı birlikte hareket etmeye çağıran Erdoğan, sık sık çözümün 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulması olduğunu vurguladı.
"İSRAİL, ZULMÜNÜ ARTIRDIKÇA GERÇEK YÜZÜ DE ORTAYA ÇIKIYOR"
Geçtiğimiz günlerde Katar'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi dönüşü BM konuşması hakkında detaylar veren Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"İsrail, zulmünü artırdıkça gerçek yüzü de ortaya çıkıyor. Filistin'de yıllardır sistematik bir şekilde devam eden İsrail zulmünü görmezden gelenler dahi, 'artık bu kadar da olmaz' demeye başladılar. BM Genel Kurulu'nda sizin de ifade ettiğiniz gibi, 142 ülkenin 'evet' oyuyla kabul edilen New York Bildirgesi, Filistin meselesinde diplomatik dengeleri kökten değiştiren bir süreç olmuştur. Son dönemde BM oylamalarında çıkan sonuçlar, İsrail'in giderek yalnızlaştığını göstermektedir. Türkiye'nin yıllardır her platformda savunduğu iki devletli çözüm tezi, artık küresel çoğunluğun ortak iradesi haline gelmiştir. Türkiye açısından baktığımızda diplomatik mücadelemizin haklılığı tescillenmiştir. Bir yönüyle BM zemininde alınan bu kararlardaki irade değişiklikleri, İsrail'in soykırım uyguladığının açıkça ortaya çıktığını göstermektedir. Bu, bugüne kadar oylamalarda 'evet' diyenlerin yanında yer almayanların da belki zaman içerisinde 'evet' yönünde oy kullananların arasına katılmasına vesile olabilir. Filistin'in Batılı ülkelerce devlet olarak tanınması, ben inanıyorum ki İsrail'i daha fazla köşeye sıkıştıracaktır. Biz, bir kez daha BM zemininde bunu haykıracağız. Mazlumların çığlığını dünyaya inşallah duyuracağız."
BAŞKAN ERDOĞAN BM SONRASI BEYAZ SARAY'DA TRUMP İLE GÖRÜŞECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da görüşecek. Kritik buluşmayı Trump sosyal medya hesabından duyurdu. İkili zirveye ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, yaptığı paylaşımda, "25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağım. 25’inde kendisini görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum!" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı, açıklamasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.
Donald Trump, "Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret anlaşması ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.
Trump, açıklamasını, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum." ifadesiyle tamamladı.
BİRÇOK KONUYU ELE ALACAĞIZ
Başkan Erdoğan, Trump'ın ardından NSosyal hesabından bir paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.