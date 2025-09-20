PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton Müdürü Başkan Tugay'ı suçladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve nitelikli dolandırıcılıktan açılan davada sanıklar hakim karşısına çıktı. İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, yüzlerce vatandaşın mağdur olmasına neden olan inşaat projelerinin yapılmamasından Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın sorumlu olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton Müdürü Başkan Tugay'ı suçladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişi, dün hâkim karşısına çıktı. Sanıklar hakkında, 'İştirak halinde ve zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen davanın duruşması dün görüldü. Duruşmaya partililer ve kooperatif mağdurları da katıldı. Eski genel sekreter Barış Karcı, "Kooperatiflerden hiç kimseyi tanımıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" derken, kooperatif başkanı tutuklu sanık Cihangir Lübiç ise suçu inşaat sürecinde kentsel dönüşüm daire başkanlığından gelen memurlara atarak "Her ufak hatada çok uzun süre inşaatı durdurdular" dedi. Mahkeme başkanının zararın tespit edilmesi durumunda zararı ödeyip ödemek istemediğini sorması üzerine Lübiç, ödeme yapmayı kabul ettiğini söyledi.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton müdürü Başkan Tugay'ı suçladı (takvim foto arşiv)CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton müdürü Başkan Tugay'ı suçladı (takvim foto arşiv)

"KÖTÜ NİYET BİZDE DEĞİL"

Sabah'ta yer alan habere göre, tutuklu sanık eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ise inşaat projelerinin sürdürülememesinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı sorumlu tuttu. Kaya, "İnşaatlar, projeye uygun olmadığı iddiasıyla 6 ay gecikti. Cemil Tugay, Aziz Kocaoğlu'nun bu projesine Tunç Soyer kadar sahip çıkmadı ve anlaşmayı feshetti. Ardından basın aracılığıyla kötü algılar yaratıldı. Kötü niyet bizde değil, başka arkadaşlarda aranmalı. Temel atma törenleri sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına rağmen belediyenin bunlardan haberi olmama ihtimali yoktur" dedi. Mahkeme başkanının zararın tespit edilmesi durumunda zararı ödeyip ödemek istemediği sorusuna da cevap verdi. Kaya, ödemeyi yapmayı kabul etmeyeceğini belirtti. Duruşmada ifade veren eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de benzer şekilde Başkan Tugay'ı suçladı.
İzmir’de yolsuzluk operasyonu: İhbar CHPli başkandanİzmir’de yolsuzluk operasyonu: İhbar CHPli başkandan
İzmir’de yolsuzluk operasyonu: İhbar CHP'li başkandan
İzmir Büyükşehir Belediyesi-Genel Merkez- kavgası! CHPdeki krizin sebebi sadece yolsuzluk değilİzmir Büyükşehir Belediyesi-Genel Merkez- kavgası! CHPdeki krizin sebebi sadece yolsuzluk değil
İzmir Büyükşehir Belediyesi-Genel Merkez- kavgası! CHP'deki krizin sebebi sadece "yolsuzluk" değil
Önce şikayet etti sonra kıvırdı! Cemil Tugaydan Tunç Soyeri ele veren imza: TAKVİM CHPdeki halef-selef kavgasını belgelerle açıklıyorÖnce şikayet etti sonra kıvırdı! Cemil Tugaydan Tunç Soyeri ele veren imza: TAKVİM CHPdeki halef-selef kavgasını belgelerle açıklıyor
Önce şikayet etti sonra kıvırdı! Cemil Tugay'dan Tunç Soyer'i ele veren imza: TAKVİM CHP'deki halef-selef kavgasını belgelerle açıklıyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
CHP kaynar kazan! "Bugünün CHP'si dendiğinde akıllara şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları geliyor"
Borsa İstanbul
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması! İzbeton Müdürü Başkan Tugay'ı suçladı
Can Holding soruşturması: 9 şirkete daha kayyum atandı
Başkan Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da "Biz Abdülhamid'in torunuyuz" deyip mesajı verdi: Kudüs'ten elimizi çekmeyiz, tek bir taşını vermeyiz
Ocak'ta milyonları maaşı artacak... İşte yeni tahminler | Tek tek hesaplanmış miktarlar...
Yurtta yangınlarla mücadele! 3 ilde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor | Antalya Aksu'da yangın kontrol altına alındı
Macron sosyal medyadan duyurdu: Fransa Pazartesi günü Filistin'i tanıyacak
Aşk ve Gözyaşı milyonları ekran kilitledi! Meyra'nın talihsizliği Selim'in mucizesi: "3 ay ömrüm kalmış"| 2. bölümde neler olacak? Fragman yayımlandı
Fatih Tekke Antep maçı öncesi taraftarları tribüne davet etti!
İstinaf hukuka uygun buldu! CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 19 ay 15 gün hapis cezası
Kartal'ın kabusu Göz Göz! Göztepe - Beşiktaş: 3-0 | MAÇ SONUCU
Kemal Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultaya gidecek mi? Takvim.com.tr CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'e ulaştı... 21 Eylül'ü işaret etti
Başkan Erdoğan kooperatiflere 3 milyarlık krediyi açıkladı CHP'ye sert tepki gösterdi: "Ülkemize zarar vermeyecekler"
Fırtına yeni sayfa açmak istiyor! Fatih Tekke ilk 11'ini netleştirdi
MI6 Başkanı Richard Moore: Türkiye uluslararası sistemde kritik ve büyük bir öneme sahip
Başkan Erdoğan 15'inci kez Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap edecek
Cevizlibağ kız öğrenci yurdundaki skandalda yeni gelişme! Savcılık harekete geçti... Kanı bozuk ahlaksızlar hakkında yakalama kararı
Spor yazarları Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi