"Öte yandan bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin konut ürettik. Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz. Şu anda TOKİ'mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız."

DEPREM BÖLGESİNE EK KONTENJAN

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği konut projesi ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın detaylarını paylaşacağı sosyal konut projemiz kapsamında; deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayırıyoruz." dedi. Bakan Kurum açıklamasında özellikle evi yıkılan aileler için konut inşasının önemine dikkat çekerek, 3 çocuklu aileler içinde çok önemli avantajlar sağlanacağına vurgu yaptı.