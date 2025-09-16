PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi sonrası milyonlara sosyal konut projesinin müjdesini verdi. Başkan Erdoğan, "Şu anda TOKİ'mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız." dedi. Erdoğan, özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu'da dar gelirli vatandaşların bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istediklerini belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum proje kapsamında deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayrılacağını ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi sonrası milyonlara sosyal konut projesinin müjdesini verdi.

Başkan Erdoğan Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

PROJE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bir basın mensubunun uçakta sorduğu, "Yıl sonunda yeni bir sosyal konut projesinin açıklanacağı söylenmişti. Orta Vadeli Programda da buna bir para ayrıldığını biliyoruz. Acaba bu projeye ne zaman start verilecek?" sorusunu cevaplayan Başkan Erdoğan 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçlerinin devam ettiğini ifade etti.

Sosyal konut (AA)Sosyal konut (AA)

FAKİR FUKARA KONUTLARINA KAVUŞACAK

"Bu projenin sorumlusu malum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum. En kısa zamanda bunlarla ilgili açıklamalarını yapacaklar. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına yönelik kapsamlı bir hazırlığımız var. Murat Bey onunla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 2+1, 3+1 konutlar, bu çalışmaların içerisinde yer alıyor. Ben kendisine işi süratlendirme ve konut edindirme gayretlerimizi ülke geneline yayma talimatını verdim. Özellikle Doğu, Güneydoğu Anadolu'da bu adımı atmak suretiyle fakir fukara, garip gurebanın bu tür konutlara kavuşmasını sağlamak istiyoruz." diyerek özelikle dar gelirle vatandaşların konut sahibi olmaları için bu çalışmayı yaptıklarını belirten Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Sosyal konut (AA)Sosyal konut (AA)


"Öte yandan bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak, tam 1 milyon 704 bin konut ürettik. Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun yapımına devam ediyoruz. Dikkat edin, bütün bunları asrın felaketi sonrası yoğun inşa faaliyetlerimiz devam ederken, 11 ilde 450 bin konut inşa ederken yapıyoruz. Şu anda TOKİ'mizle 81 ilde arazi ve arsa araştırmaları, proje çalışmaları ve maliyet belirleme süreçleri devam ediyor. Önümüzdeki ay tüm detayları inşallah halkımızla paylaşacağız."

Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: ʺÖnümüzdeki ay detayları paylaşacağızʺ | Deprem bölgesine ekstra kontenjan (takvim foto arşiv)Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: ʺÖnümüzdeki ay detayları paylaşacağızʺ | Deprem bölgesine ekstra kontenjan (takvim foto arşiv)

DEPREM BÖLGESİNE EK KONTENJAN
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği konut projesi ile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın detaylarını paylaşacağı sosyal konut projemiz kapsamında; deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayırıyoruz." dedi. Bakan Kurum açıklamasında özellikle evi yıkılan aileler için konut inşasının önemine dikkat çekerek, 3 çocuklu aileler içinde çok önemli avantajlar sağlanacağına vurgu yaptı.

