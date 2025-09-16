PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Kurum deprem bölgesine müjdeyi verdi | Evi olmayana ev! Yeni sosyal konut projesi ile ekstra kontenjan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek, "Şu anda deprem bölgesindeki her üç depremzede kardeşimizden ikisi altyapısıyla ve yaşam alanlarıyla yeni yuvasına kavuştu." ifadelerini kullandı. Ayrıca şu anda Türkiye'nin dört bir yanında 280 bin yeni konutun yapımına devam ettiklerini dile getiren Bakan Kurum, gelecek ay Başkan Erdoğan'ın 81 ilde hayata geçecek yeni sosyal konut kampanyasının detaylarını paylaşacağını söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakan Kurum deprem bölgesine müjdeyi verdi | Evi olmayana ev! Yeni sosyal konut projesi ile ekstra kontenjan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması'nda, Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depremlerinde çok ağır yaralar aldığını, şehrin diz çökmeyip sabırla, metanetle, vakarla yeniden ayağa kalktığını söyledi.

Bakan Kurum açıkladı: Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkacak!

O günden bu yana Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kahramanmaraş ve depremden etkilenen 10 ili yeniden inşa etmek, ayağa kaldırmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

Bakan Kurum deprem bölgesine müjdeyi verdi | Evi olmayana ev! Yeni sosyal konut projesi ile ekstra kontenjan (DHA)Bakan Kurum deprem bölgesine müjdeyi verdi | Evi olmayana ev! Yeni sosyal konut projesi ile ekstra kontenjan (DHA)

"Tüm imkan ve kabiliyetimizi, devletimizin tüm gücünü 11 şehrimize depremzede kardeşlerimiz için yeni hikayeleri yazacakları o güçlü şehirler için enerjimizi ve motivasyonumuzu seferber ediyoruz. 11 ilimizde sadece duvarlar örmüyor, bu aziz milletin umudunu hep birlikte yeniden yeşertiyoruz.

Hatay'dan Adıyaman'a, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a kadar hangi mahalleye girsek, hangi sokağa adım atsak orada umudun yeniden filizlendiğini görüyoruz, şahitlik ediyoruz. 6 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 304 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu, gururunu orada depremzede kardeşlerimizle birlikte yaşadık. Böylece deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamlamış olduk. Bu da her 3 hak sahibi depremzede kardeşimizden 2'sini konutuna, yuvasına kavuştuğunu gösteriyor.

Hep söylediğimiz gibi şu anda dünyada 2 yılda 300 bin konutu yapıp bitirecek, alnının akıyla teslim edecek Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Şu anda saatte 23, günde 550 konut üretecek tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Allah'ın izniyle 6 Şubat sabahı söz verdiğimiz gibi 11 ilimizde evine girmeyen, yuvasına kavuşmayan hiçbir kardeşimizi bırakmamak üzere gece gündüz çalışmaya ve 11 ilimizde 453 bin hak sahibi vatandaşımıza yuvalarını teslim etmeye gayret etmeye çalışacağız."

Bakan Kurum deprem bölgesine müjdeyi verdi | Evi olmayana ev! Yeni sosyal konut projesi ile ekstra kontenjan (AA)Bakan Kurum deprem bölgesine müjdeyi verdi | Evi olmayana ev! Yeni sosyal konut projesi ile ekstra kontenjan (AA)

Kahramanmaraş'ta 45 bin ev ve iş yerini tamamladıklarını, buralarda hayatın başladığını ifade eden Kurum, 29 bin konutun ve iş yerinin yapımının olanca hızıyla devam ettiğini aktardı.

Söz verdikleri gibi bu yılın sonuna kadar Kahramanmaraş'ta 74 bin yuva ve iş yerini teslim etmiş olacaklarını ifade eden Kurum, şöyle devam etti:

"Diğer 10 ilimizde olduğu gibi Kahramanmaraş'ımızın dört bir yanına emeğimizi, sevgimizi katıyoruz. Şehirlerimizin ekonomisini, ticaretini güçlendiriyor, tarihini ve kültürünü de yeniden ihya ediyoruz. Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı'yı, Demirciler Çarşısı'nı aslına uygun bir şekilde inşa ediyoruz. Malatya'da Şire Pazarı'nı, Kuyumcular Çarşısı'nı, Yüzüncü Yıl Çarşı'sını yeniden ayağa kaldırdık.

Hatay'da Uzun Çarşı'yı, Habibi Neccar Camisi'ni, Kemalpaşa ve tarihte ilk aydınlatılmış Kurtuluş caddelerini yeniden tarihi kimliğine kavuşturuyoruz. Adıyaman'da tarihi kent merkezini, Şanlıurfa'da, Osmaniye'de, Elazığ'da kültürel mirasımızı milletimize söz verdiğimiz gibi yeniden canlandırıyoruz. İnanıyoruz ki attığımız her adım, daha dirençli ve güçlü bir Kahramanmaraş için bizi geleceğe taşıyacak.

Bir yandan depremle sarsılan 11 şehrimizi yeniden ayağa kaldırırken diğer yandan 81 ilimizde yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bir taraftan deprem bölgelerimizdeki konutlarımızı inşa ederken diğer taraftan yangınla, depremle afetle vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yangından zarar gören konutlarımızın temellerini attık. Yine Bilecik'te, Karabük'te temellerimizi atacağız.

İnşallah perşembe günü de Balıkesir'de yaşanan deprem sebebiyle söz verdiğimiz gibi konutlarımızın temellerini atacağız. Her ailemizin huzurla yaşayacağı yuvaları kazandırmak için sosyal konut projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konut inşa ederek yaklaşık 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı ev sahibi yapmak için bu mücadelemizi ortaya koyduk."

Bakan Kurum deprem bölgesine müjdeyi verdi | Evi olmayana ev! Yeni sosyal konut projesi ile ekstra kontenjan (İHA)Bakan Kurum deprem bölgesine müjdeyi verdi | Evi olmayana ev! Yeni sosyal konut projesi ile ekstra kontenjan (İHA)

DEPREM BÖLGESİNE MÜJDE VERDİ
Şu anda Türkiye'nin dört bir yanında 280 bin yeni konutun yapımına devam ettiklerini dile getiren Bakan Kurum, gelecek ay Başkan Erdoğan'ın 81 ilde hayata geçecek yeni sosyal konut kampanyasının detaylarını paylaşacağını söyledi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde hak sahibi olmayan tüm vatandaşlarımız için yeni sosyal konut projesi kapsamında konutlarımızı yapacağız. Evi olmayan burada dar gelirli emekli vatandaşlarımız, gençlerimiz, şehit ve gazi yakınları için ve burada yaşayan tüm vatandaşlarımız için sosyal konut kampanyamızı başlatacağız. Deprem bölgesine ekstra bir kontenjan ayıracağız ve bilhassa evi yıkılan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için bu sosyal konut projesini yapıyor olacağız. Önümüzdeki günlerde de detaylarını tüm Türkiye ile Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte paylaşıyor olacağız. Bu projeyle özellikle gençlerimize ve en az 3 çocuk sahibi ailelerimize çok önemli avantajlar sunacağız."

Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda kentte yoğun bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ın 6 Şubat depremlerinde çok ağır yaralar aldığını hatırlatan Kurum, asrın birlikteliğiyle şehrin hızla yeniden ayağa kaldırılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Bakan Kurum deprem bölgesine müjdeyi verdi | Evi olmayana ev! Yeni sosyal konut projesi ile ekstra kontenjan (AA)Bakan Kurum deprem bölgesine müjdeyi verdi | Evi olmayana ev! Yeni sosyal konut projesi ile ekstra kontenjan (AA)

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Şu anda deprem bölgesindeki her üç depremzede kardeşimizden ikisi altyapısıyla ve yaşam alanlarıyla yeni yuvasına kavuştu. Bu sadece bir anahtar teslimi olmadı, devletimizin kudretinin ve milletimizin gücünün en güçlü ispatı olarak da tarihteki yerini aldı. İnşallah yarın ve önümüzdeki günlerde de nice büyük eseri aynı kararlılıkla, aynı aşkla Kahramanmaraş'ımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş'ta çok kapsamlı, çok boyutlu ve her adımı büyük titizlikle düşünülmüş bir şehircilik stratejisiyle hareket ediyoruz. Maraşlı hemşerilerimizin huzuru, güveni, refahı ve mutluluğu bizim için her şeyden daha değerlidir. Biz ne söz verdiysek, fazlasıyla yerine getirmek için gece gündüz çalışıyor, milletimizin dualarına nail olabilmek için var gücümüzle gayret ediyoruz."

Bakan Kurum deprem bölgesine müjdeyi verdi | Evi olmayana ev! Yeni sosyal konut projesi ile ekstra kontenjan (AA)Bakan Kurum deprem bölgesine müjdeyi verdi | Evi olmayana ev! Yeni sosyal konut projesi ile ekstra kontenjan (AA)

Kahramanmaraş genelinde teslim edilenlerin haricinde, şu anda 29 bin konut ve köy evinin inşaatının sürdüğünü anımsatan Kurum, yıl sonunda kentte 74 bin konut ve iş yerini teslim etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

İktidar olarak tüm gayretleriyle eserler ortaya koyup yeni umutlar inşa ettiklerini anlatan Kurum, muhalefetin ise her şeye rağmen umutsuzluk yaydığını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan 12 Dev Adam'ı kabul etti
Ankara kılıç gösterdi CIA'in "kuduz köpeği" havladı! Rubin Trump'tan "Türkiye kısıtlama" istedi... Başkan Erdoğan ve ailesine dil uzattı
Borsa İstanbul
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan "mutlak butlan" yorumu: Mahkeme kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun CHP'deki görevine dönmesi gerekir
Netanyahu Kudüs’ün peşinde! BM Zirvesi öncesi Rubio’yu yanına aldı Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi
Başkan Erdoğan'dan Katar dönüşü Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kurulan tuzakları bozduk ve bozacağız"
Dışişleri Bakanlığı'na yeni yerleşke! Başkan Erdoğan temel atma törenine katılacak!
CHP'de "gırtlak" butlan! Önce partililer sonra fondaşlar birbirine girdi... "Dedikoducular" | Durumları üçüncü sayfa haberlerinden hallice
Libya'daki tarafları Ankara barıştırdı! Hafter Türkiye'ye gelecek mi? Başkan Erdoğan açıkladı
İsrail Gazze'de kara saldırısına başladı! Netanyahu'nun kalıcı işgal planı: Tanklar şehir merkezine girdi | Dışişleri: Soykırımın yeni aşaması
Başkan Erdoğan CHP'yi özetledi! İta amiri kulağına fısıldıyor Özgür Özel konuşuyor | 100 yıllık partiyi hırsızlık çetesinin fedaisi ettiler
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi yolsuzlukta 39 şüpheliye tutuklama talebi! Soruşturma bir depremzedenin şikayetiyle başladı
ABD’de gündem bu araştırma: Kalıcı yaz saati 300 bin felç vakasını ve obeziteyi önleyebilir! Türkiye Berat Albayrak döneminde geçmişti
Başkan Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: "Önümüzdeki ay detayları paylaşacağız" | Deprem bölgesine ekstra kontenjan
Borsa İstanbul'da "manipülasyon" soruşturması! Investco Holding yetkilisi 14 şüpheli gözaltına alındı
Emekliye 18 bin 663 TL maaş: SSK BAĞKUR için yüzde 10,56 ek zam hesabı yapıldı! Refah payı var mı?
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan FETÖ’cü hainlere sert tepki: Sokakları karıştırmak isteyene eyvallah etmeyiz
Arz-ı Mev'ud'a "İslam Birliği" tokadı! Ankara'nın Suriye'den Libya'ya KKTC'den Akdeniz'e "felç edici" hamleleri: "İsrail'i Türkiye'nin gazabından ABD kurtaramaz"
Barış Arduç yeni dizisi Aşk ve Gözyaşın’nı anlattı: Küllenmiş ilişkiler ve ikinci şanslar!
Gözleri KaraDeniz'in Asiye Ana’sı Ayten Uncuoğlu bakın aslen nereli! Tipik bir Karadeniz kadını olarak izliyoruz ama...