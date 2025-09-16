O günden bu yana Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kahramanmaraş ve depremden etkilenen 10 ili yeniden inşa etmek, ayağa kaldırmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

Bakan Kurum deprem bölgesine müjdeyi verdi | Evi olmayana ev! Yeni sosyal konut projesi ile ekstra kontenjan (DHA)

"Tüm imkan ve kabiliyetimizi, devletimizin tüm gücünü 11 şehrimize depremzede kardeşlerimiz için yeni hikayeleri yazacakları o güçlü şehirler için enerjimizi ve motivasyonumuzu seferber ediyoruz. 11 ilimizde sadece duvarlar örmüyor, bu aziz milletin umudunu hep birlikte yeniden yeşertiyoruz.

Hatay'dan Adıyaman'a, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a kadar hangi mahalleye girsek, hangi sokağa adım atsak orada umudun yeniden filizlendiğini görüyoruz, şahitlik ediyoruz. 6 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 304 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmenin mutluluğunu, gururunu orada depremzede kardeşlerimizle birlikte yaşadık. Böylece deprem bölgesindeki konutlarımızın yüzde 70'ini tamamlamış olduk. Bu da her 3 hak sahibi depremzede kardeşimizden 2'sini konutuna, yuvasına kavuştuğunu gösteriyor.

Hep söylediğimiz gibi şu anda dünyada 2 yılda 300 bin konutu yapıp bitirecek, alnının akıyla teslim edecek Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Şu anda saatte 23, günde 550 konut üretecek tecrübeye, birikime ve azme sahip Türkiye'den başka bir ülke yoktur. Allah'ın izniyle 6 Şubat sabahı söz verdiğimiz gibi 11 ilimizde evine girmeyen, yuvasına kavuşmayan hiçbir kardeşimizi bırakmamak üzere gece gündüz çalışmaya ve 11 ilimizde 453 bin hak sahibi vatandaşımıza yuvalarını teslim etmeye gayret etmeye çalışacağız."