Buca'da çöp dağları (AA) "DİSİPLİN SÜREÇLERİNİ BAŞLATACAĞIZ" Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maaşların yüzde 85'lik kısmını 12 Eylül'de ödediklerini, geriye kalan kısmının ise 19 Eylül'e kadar yatırılacağını taahhüt ettiklerini belirtti.

Buca'da çöp dağları (AA) Sendika yönetiminin bireysel iş bırakma eylemi konusunda çalışanlara yasa dışı bir yöntemle baskı yaptığını iddia eden Duman, şunları kaydetti: "Bu durum artık bireysel iş bırakmanın ötesine geçmiş, ortaya çıkan sonuçları nedeniyle halk sağlığını etkileyecek toplumsal bir eyleme, hatta bir greve dönüşmüştür. Bizler verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye devam ederken sendikanın bu süreci hak arama mücadelesinin ötesinde politik bir zemine çektiğinin farkındayız. Bizim tek önceliğimiz emekçi arkadaşlarımızın alın teriyle kazandıkları hakların ödenmesidir. Bu doğrultuda gerekli tüm çalışmaları sürdürüyoruz. Ancak buna karşılık sendikanın usulsüz bir biçimde uygulamaya koyduğu iş bırakma eylemine katılan ve görevini yapmaktan imtina eden çalışanlarımızla ilgili disiplin süreçlerini başlatacağımızı buradan kamuoyuna duyurmak istiyorum."