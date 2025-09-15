PODCAST CANLI YAYIN

İzmir Buca Belediyesi'nde işçi grevi çığrından çıktı! Sokaklar virüs yuvası oldu! Vatandaştan tepki: Çocukları sokağa çıkaramıyoruz

İzmir Buca’da maaş alamayan işçilerin eylemi 7. Gününe girerken sokaklardaki çöp yığını giderek artıyor. CHP’li Buca Belediyesi Başkanı Görkem Duman’ın sorunu çözüp halka hizmet yapması gerekirken işçileri disiplin süreci başlatmakla tehdit etmesi dikkatlerden kaçmadı. Sokaklarda artık yürüyemez hale gelen vatandaş ise duruma tepki gösterdi. Çocuklarını sokağa çıkaramadıklarını söyleyen vatandaşlar hastalık kapmaktan korktuklarını dile getirdi.

İzmir'in Buca Belediyesinde maaş alamayan işçilerinin iş bırakma eylemi 7. gününde devam ediyor.

Belediye binasında 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle 9 Eylül'de "işgal eylemi" başlatan Buca Belediyesi iştiraki Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler AŞ'de (BUCAMAR) çalışan 1885 işçi, eylemlerine belediye hizmet binası önünde iş bırakma eylemi şeklinde devam ediyor.

Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, gazetecilere eylemin başlamasının ardından 3 aylık maaşlarının bir kısmının ödendiğini, hala alacaklarının olduğunu söyledi.

İşçinin, alacakları nedeniyle çalışmama hakkını kullandığını ifade eden Yıldız, kira, kredi kartı gibi ödemeleri yapmakta zorlandıklarını kaydetti.

Yıldız, belediye yönetiminin dün gece iş makineleri ve belediyeden emekli eski çalışanlarla çöpleri toplatmak istediğini savunarak, işleri başka bir işçiye yaptırmanın doğru olmadığını belirtti.

Sorunun sorumlusunun kent yöneticileri olduğunu söyleyen Yıldız, "Alacaklarımızı verdiklerinde 2 gecede bu şehri pırıl pırıl yapar, kirlenmesine müsaade etmeyiz. Kenti yönetenler bize alacaklarımızı versinler." dedi.

"DİSİPLİN SÜREÇLERİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maaşların yüzde 85'lik kısmını 12 Eylül'de ödediklerini, geriye kalan kısmının ise 19 Eylül'e kadar yatırılacağını taahhüt ettiklerini belirtti.

Sendika yönetiminin bireysel iş bırakma eylemi konusunda çalışanlara yasa dışı bir yöntemle baskı yaptığını iddia eden Duman, şunları kaydetti:

"Bu durum artık bireysel iş bırakmanın ötesine geçmiş, ortaya çıkan sonuçları nedeniyle halk sağlığını etkileyecek toplumsal bir eyleme, hatta bir greve dönüşmüştür. Bizler verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye devam ederken sendikanın bu süreci hak arama mücadelesinin ötesinde politik bir zemine çektiğinin farkındayız. Bizim tek önceliğimiz emekçi arkadaşlarımızın alın teriyle kazandıkları hakların ödenmesidir. Bu doğrultuda gerekli tüm çalışmaları sürdürüyoruz. Ancak buna karşılık sendikanın usulsüz bir biçimde uygulamaya koyduğu iş bırakma eylemine katılan ve görevini yapmaktan imtina eden çalışanlarımızla ilgili disiplin süreçlerini başlatacağımızı buradan kamuoyuna duyurmak istiyorum."

ÇÖP TEPKİSİ

Buca'da yaşayanlar, eylem nedeniyle çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

Gökçem Önal, Almanya'da yaşadığını, anne ve babasını ziyaret için bir hafta önce Buca'ya geldiğini anlattı.

Çöplerin birikmesini eleştiren Önal, "Benim annem ve babam vergi ödüyor. Belediyenin önüne götürülüp çöplerin bırakılması gerekiyor. Buradan hastalıklar çıkabilir. Temizlik işçilerinin parası ne olursa olsun ödenmeli." dedi.

Taksi durağı çalışanı Selçuk Akar ise çöpler nedeniyle zor günler yaşadıklarını kaydederek, her geçen artan çöplerin hastalığa neden olacağını düşündüğünü belirtti.

"ÇOCUKLARI SOKAĞA SALAMIYORUZ"
Leyla Güven de çöplerin acil olarak toplanması gerektiğini söyleyerek, "İşçilerin hakkını versinler. Çok kötü bir manzara. Mikrop kapacak diye çocuğu dışarı salamıyoruz." diye konuştu.

