İzmir'in Buca Belediyesinde maaş alamayan işçilerinin iş bırakma eylemi 7. gününde devam ediyor.
Belediye binasında 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle 9 Eylül'de "işgal eylemi" başlatan Buca Belediyesi iştiraki Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler AŞ'de (BUCAMAR) çalışan 1885 işçi, eylemlerine belediye hizmet binası önünde iş bırakma eylemi şeklinde devam ediyor.
Genel-İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, gazetecilere eylemin başlamasının ardından 3 aylık maaşlarının bir kısmının ödendiğini, hala alacaklarının olduğunu söyledi.
İşçinin, alacakları nedeniyle çalışmama hakkını kullandığını ifade eden Yıldız, kira, kredi kartı gibi ödemeleri yapmakta zorlandıklarını kaydetti.
Yıldız, belediye yönetiminin dün gece iş makineleri ve belediyeden emekli eski çalışanlarla çöpleri toplatmak istediğini savunarak, işleri başka bir işçiye yaptırmanın doğru olmadığını belirtti.
Sorunun sorumlusunun kent yöneticileri olduğunu söyleyen Yıldız, "Alacaklarımızı verdiklerinde 2 gecede bu şehri pırıl pırıl yapar, kirlenmesine müsaade etmeyiz. Kenti yönetenler bize alacaklarımızı versinler." dedi.