İzmir’de çöp krizi: Yangın ve tepki büyüyor

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de çöp toplama ve bertaraf sürecindeki aksaklıklar günlük hayatı zorlaştırıyor. Günlük ortalama 5 bin ton çöpün çıktığı kentte, başta Buca, Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Bornova'da yığınlar oluştu.

Üstüne bir de kuraklık nedeniyle iki günde bir, saat 23.00 ile 05.00 arasında uygulanan su kesintileri eklenince vatandaşların tepkisi daha da arttı.

Çöpler Ateşe Veriliyor

Son günlerde bazı bölgelerde çöplerin ateşe verilmesi yeni bir tehlikeyi gündeme getirdi. Özellikle Buca Seyhan Mahallesi'ndeki Hatboyu Caddesi'nde yaklaşık 500 metre uzunluğunda çöp yığınları sık sık yanıyor. Mahallede futbol sahası büyüklüğünde alana dökülen evsel atık, plastik ve molozların ateşe verilmesi çevreyi dumana boğuyor.

"Yeğenimi Dışarı Çıkaramıyoruz"

Mahalle sakini Begüm Ece Elçekin, yaşadıkları ortamı şu sözlerle anlattı:

"Artık çöp dağları itfaiyenin bile baş edemeyeceği büyüklükte yangınlara neden oluyor. Yeğenim henüz 6 aylık. Böyle çöplük bir alanda büyümek zorunda. Bebeği dışarıya çıkaramıyoruz. Çöp kokusu, duman ve sineklerden evimizde yaşamıyoruz."

"Ekmek Teknemi Kaybetmekten Korkuyorum"

Çöp yangınları, bölgede iş yapan esnafı da endişelendiriyor. Yunus Cırık şöyle konuştu:

"Burası benim iş yerim, ekmek teknem. Eğer burası yanarsa benim hayatım biter, diğer dükkanlar da yanar. Yangın sırasında içeride birisi olursa ne olacak? Defalarca belediyeyi aradım, ama ilgilenen yok. Bu sorunun artık çözülmesi gerekiyor."

Vatandaş Çözüm Bekliyor

İzmir'de çöp sorununa kalıcı bir çözüm bulunmazsa, hem sağlık hem de güvenlik açısından risklerin artacağı belirtiliyor. Mahalle sakinleri ve esnaf, belediyeden acil müdahale bekliyor.