CHP'den Cumhur'a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli'den "MHP-CHP koalisyonu" istedi: "Kılıçdaroğlu-Beştepe" yalanını kim söyletti?

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in geçtiğimiz hafta MHP'ye yaptığı ziyaretlerin perde arkası belli oldu. Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Merkezi'nin yönledirmesiyle hareket eden Çetin, Bahçeli'den "CHP-MHP koalisyonu" istedi. Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için lobi faaliyeti yaptı, İmamoğlu'nun davaları için ricacı oldu. MHP ise pazarlık amacıyla gelen ve CHP-MHP koalisyonu isteyen Çetin'e kapıyı kapattı. Öte yandan Çetin, "Kılıçdaroğlu mutlak butlan için çok çalışıyor. Erdoğan'ın yakın çevresiyle görüşüyor" iftirası ortaya attı. Peki, Çetin'e bu yalanı CHP Genel Merkezi mi söyletti?

CHP'nin şaibeli kurultay davası ve İBB'deki asrın yolsuzluğunun iddianamesinin hazırlanması öncesi Cumhuriyet Halk Partisi, 88'lik siyaset eskisi Hikmet Çetin'e bel bağladı.

Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Merkezi, Çetin'i iki kez MHP'nin kapısına gönderdi. Önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sonra da MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile temas kuruldu.

CHP'nin Çetin'i bir haftada iki kez MHP'ye gönderip İmamoğlu'nu cezaevinden çıkarmak ve Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için lobi faaliyeti yaptırdığı belirlendi.

Üstelik bu lobi faaliyeti Hikmet Çetin'in kendi ağzıyla itiraf edildi.

HİKMET ÇETİN BAHÇELİ'DEN "CHP-MHP KOALİSYONU" İSTEDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin arka planını anlatan Çetin, "CHP-MHP koalisyonunun çok başarılı olacağını inanıyorum. Bahçeli'ye de bunu ima ettim" dedi.

BAHÇELİ NE DEDİ?

Bahçeli'nin bu sözler karşısında sessiz kaldığını söyleyen Çetin, "Devlet Bey bir şey söylemedi, dinledi sadece" ifadelerini kullandı.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e demeçler veren Hikmet Çetin'in MHP'ye Kılıçdaroğlu'nun önüne kesmek için gittiği anlaşıldı.

Kurultay davasından 'mutlak butlan' yönünde bir karar çıkacağını tahmin ettiğini belirten Çetin, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda "çok çalıştığını, en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu" iddia etti.

Şu ifadeleri kullandı:

"Ben 2023 kurultayımızın 'mutlak butlan' sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. Senin hatırlattığın İstanbul teşkilatına kayyım atanmasının bana kalırsa da bunun işareti oldu. Bence Ankara'dan 'mutlak butlan' kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkan'ımız bu konuda çok çalışıyor."

Çetin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresini mi kastediyorsunuz? O halde size göre ona net biçimde işaret verildi ve o da hazırlığını yapıyor, öyle mi?" sorusuna işe şu cevabı verdi:

"Evet. Dikkat ederseniz 'Ben neredeysem Genel Merkez orasıdır' gibi şeyler söyledi bir ara. Hazırlığı ona göre yapıyor."

Çetin ayrıca "Ekrem'i kesinlikle bırakmayacaklar" dedi.

CUMHUR'A NİFAK SOKMAK İÇİN BİZZAT CHP TARAFINDAN GÖNDERİLDİ

Bu sözler Hikmet Çetin'in Cumhur'a nifak sokmak için bizzat CHP tarafından MHP'ye gönderildiği, görüşmelerde Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek ve Ekrem İmamoğlu'nu hapisten çıkarmak için birtakım ricaların yapıldığını açık etti.

MHP'nin pazarlık amacıyla gelen ve CHP-MHP koalisyonu isteyen Çetin'e kapıyı kapattığı görüldü.

"KILIÇDAROĞLU-BEŞTEPE" YALANINI KİM SÖYLETTİ?

Hikmet Çetin'i "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yakın çevresiyle görüşüyor" iftirasının ise bizzat CHP Genel Merkezi tarafından tezgahlandığı değerlendiriliyor.

Kamuoyu Hikmet Çetin'den Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'la görüştüğüne dair bilgi ve belgeleri açıklamasını bekliyor.

Aksi takdirde Çetin, Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak için CHP tezgahında pişirilen kuyruklu ve ahlaksız bir yalanın parçası olacak.

