CHP'den Cumhur'a nifak sokma çabası! Hikmet Çetin Bahçeli'den "MHP-CHP koalisyonu" istedi: "Kılıçdaroğlu-Beştepe" yalanını kim söyletti?

Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Merkezi, Çetin'i iki kez MHP 'nin kapısına gönderdi. Önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sonra da MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile temas kuruldu.

Hikmet Çetin önce Bahçeli sonra Feti Yıldız'la görüştü (Takvim.com.tr)



CHP'nin Çetin'i bir haftada iki kez MHP'ye gönderip İmamoğlu'nu cezaevinden çıkarmak ve Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için lobi faaliyeti yaptırdığı belirlendi.

Üstelik bu lobi faaliyeti Hikmet Çetin'in kendi ağzıyla itiraf edildi.



Hikmet Çetin ʺCHP-MHP koalisyonunun çok başarılı olacağını inanıyorumʺ dedi (Takvim.com.tr)

HİKMET ÇETİN BAHÇELİ'DEN "CHP-MHP KOALİSYONU" İSTEDİ

MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin arka planını anlatan Çetin, "CHP-MHP koalisyonunun çok başarılı olacağını inanıyorum. Bahçeli'ye de bunu ima ettim" dedi.



BAHÇELİ NE DEDİ?

Bahçeli'nin bu sözler karşısında sessiz kaldığını söyleyen Çetin, "Devlet Bey bir şey söylemedi, dinledi sadece" ifadelerini kullandı.

T24'ten Cansu Çamlıbel'e demeçler veren Hikmet Çetin'in MHP'ye Kılıçdaroğlu'nun önüne kesmek için gittiği anlaşıldı.



Kurultay davasından 'mutlak butlan' yönünde bir karar çıkacağını tahmin ettiğini belirten Çetin, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda "çok çalıştığını, en üst düzeydekilerle temas içinde olduğunu" iddia etti.

Şu ifadeleri kullandı:

"Ben 2023 kurultayımızın 'mutlak butlan' sayılması yönünde bir karar çıkacağını tahmin ediyorum. Senin hatırlattığın İstanbul teşkilatına kayyım atanmasının bana kalırsa da bunun işareti oldu. Bence Ankara'dan 'mutlak butlan' kararı çıkacak çünkü eski Genel Başkan'ımız bu konuda çok çalışıyor."