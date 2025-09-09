İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri

Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğluna çevrildi: Ben Kemal geliyorum hazırlığı



KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN LOBİ FAALİYETLERİ



90 yaşındaki siyaset emeklisi Hikmet Çetin'i MHP'nin ayağına götürten bir diğer unsur ise 15 Eylül'deki kurultay davası ve "Kemal Kılıçdaroğlu geri dönecek" paniği...



Çetin, Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için lobi faaliyetleri yürütüyor. Nitekim MHP'ye yaptığı ziyaret sonrası "Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum ama çok kötü olur, sokağa çıkamaz" şeklinde beyanat vermesi bu durumu destekliyor.

İBB'deki yolsuzluk çetesinin lideri Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'nde





SELVİ YAZDI: "İMAMOĞLU'NU CEZAEVİNDEN ÇIKARMA LOBİSİ"



Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi konuya ilişkin dikkat çeken bir köşe yazısı kaleme aldı.



Selvi, "İmamoğlu'nu cezaevinden çıkarma lobisi" başlıklı yazısında Hikmet Çetin'in Bahçeli'ye gittiğini, İmamoğlu ailesinden birilerinin ise Karadenizli bir müteahhit aracılığıyla yargı kanallarına temas etmeye çalıştığını söyledi.



İBB İDDİANAMESİ ÖNCESİ TUTUŞTULAR!



Selvi'ye göre İmamoğlu'nu kurtarma lobisi şu teklifi sunuyor:



"İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasın. Zaten diploma sorunu var. Bunun karşılığında cezaevinden çıkarılsın. Yargılanmasın demiyoruz, tutuksuz yargılansın ama cezaevinde yatmasın"