İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve Özgür Çelik'le beraber 196 delegenin görevden alınmasının ardından Çetin MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
İkilinin bir saatlik görüşmesinin ardından Bahçeli, Çetin'i elinden tutup kapıdan uğurladı.
BAHÇELİ'DEN SONRA YILDIZ'A GİTTİ
Bu görüşmeden bir hafta sonra Hikmet Çetin, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü.
Görüşmenin ardından Hikmet Çetin, Feti Yıldız'ı uğurlarken, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki dost olarak ziyarete geldi" diye konuştu. Feti Yıldız da "Evet" karşılığını verdi.
Yıldız, "Genel konuları konuştuk. Güncel siyaset de var, hal hatır sorma da var, her şey var" dedi.
CHP 90'LIK HİKMET ÇETİN'E BEL BAĞLADI
Hikmet Çetin'in peş peşe MHP ziyaretlerinin arka planında ise CHP adına pazarlık yatıyor. İmamoğlu'nu cezaevinden çıkarmak için birtakım lobi faaliyetleri yürütülüyor.
Çetin'in Ekrem İmamoğlu'nun ricası üzerine Bahçeli'nin ayağına gittiği konuşuluyor. Bahçeli'nin de İmamoğlu'nun ve yolsuzluğa bulaşan diğer belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını talep eden Çetin'i Feti Yıldız'a yönlendirdi. Bunun üzerine Çetin ile Feti Yıldız buluştu. Görüşme sonrası Hikmet Çetin, Feti Yıldız'ın "'Kayyum atanması doğru değil' dediğini iddia etti.