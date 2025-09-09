PODCAST CANLI YAYIN

İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri

CHP'nin şaibeli kurultay davasının sonuçlanmasına ve İBB'deki asrın yolsuzluğunun iddianamesinin hazırlanmasına sayılı gün kaldı. Hem Özgür Özel hem de Ekrem İmamoğlu'nda büyük bir panik havası hakim. Durum öyle bir boyut kazandı ki 90 yaşındaki siyaset eskisi Hikmet Çetin'e bel bağladılar. Çetin'i bir haftada iki kez MHP'ye gönderip İmamoğlu'nu cezaevinden çıkarmak ve Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için lobi faaliyeti yaptırdılar. İmamoğlu ailesinden bazı fertlerin bir müteahhit aracılığıyla yargı kanallarına temas etmeye çalıştığı da bir diğer iddia.

Giriş Tarihi:
İBB iddianamesi öncesi İmamoğlu kapı duvar yalvarıyor! CHP 90'lık Hikmet Çetin'e bel bağladı... Peş peşe MHP temaslarının şifreleri
Ankara son günlerde eski TBMM Başkanı ve eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) temaslarına şahitlik ediyor.

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi ve Özgür Çelik'le beraber 196 delegenin görevden alınmasının ardından Çetin MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.


İkilinin bir saatlik görüşmesinin ardından Bahçeli, Çetin'i elinden tutup kapıdan uğurladı.

BAHÇELİ'DEN SONRA YILDIZ'A GİTTİ

Bu görüşmeden bir hafta sonra Hikmet Çetin, MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü.

Görüşmenin ardından Hikmet Çetin, Feti Yıldız'ı uğurlarken, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki dost olarak ziyarete geldi" diye konuştu. Feti Yıldız da "Evet" karşılığını verdi.

Yıldız, "Genel konuları konuştuk. Güncel siyaset de var, hal hatır sorma da var, her şey var" dedi.




CHP 90'LIK HİKMET ÇETİN'E BEL BAĞLADI

Hikmet Çetin'in peş peşe MHP ziyaretlerinin arka planında ise CHP adına pazarlık yatıyor. İmamoğlu'nu cezaevinden çıkarmak için birtakım lobi faaliyetleri yürütülüyor.

Çetin'in Ekrem İmamoğlu'nun ricası üzerine Bahçeli'nin ayağına gittiği konuşuluyor. Bahçeli'nin de İmamoğlu'nun ve yolsuzluğa bulaşan diğer belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını talep eden Çetin'i Feti Yıldız'a yönlendirdi. Bunun üzerine Çetin ile Feti Yıldız buluştu. Görüşme sonrası Hikmet Çetin, Feti Yıldız'ın "'Kayyum atanması doğru değil' dediğini iddia etti.

Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğluna çevrildi: Ben Kemal geliyorum hazırlığıSarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğluna çevrildi: Ben Kemal geliyorum hazırlığı



KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN LOBİ FAALİYETLERİ

90 yaşındaki siyaset emeklisi Hikmet Çetin'i MHP'nin ayağına götürten bir diğer unsur ise 15 Eylül'deki kurultay davası ve "Kemal Kılıçdaroğlu geri dönecek" paniği...

Çetin, Kılıçdaroğlu'nun önünü kesmek için lobi faaliyetleri yürütüyor. Nitekim MHP'ye yaptığı ziyaret sonrası "Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum ama çok kötü olur, sokağa çıkamaz" şeklinde beyanat vermesi bu durumu destekliyor.

İBB'deki yolsuzluk çetesinin lideri Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'ndeİBB'deki yolsuzluk çetesinin lideri Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'nde


SELVİ YAZDI: "İMAMOĞLU'NU CEZAEVİNDEN ÇIKARMA LOBİSİ"

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi konuya ilişkin dikkat çeken bir köşe yazısı kaleme aldı.

Selvi, "İmamoğlu'nu cezaevinden çıkarma lobisi" başlıklı yazısında Hikmet Çetin'in Bahçeli'ye gittiğini, İmamoğlu ailesinden birilerinin ise Karadenizli bir müteahhit aracılığıyla yargı kanallarına temas etmeye çalıştığını söyledi.

İBB İDDİANAMESİ ÖNCESİ TUTUŞTULAR!

Selvi'ye göre İmamoğlu'nu kurtarma lobisi şu teklifi sunuyor:

"İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasın. Zaten diploma sorunu var. Bunun karşılığında cezaevinden çıkarılsın. Yargılanmasın demiyoruz, tutuksuz yargılansın ama cezaevinde yatmasın"



Önümüzdeki günlerde İBB'deki cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluğunun iddianamelerinin peş peşe gelmesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek de Eylül ve Ekim'i işaret ederek iddianameler için tarih verdi.

İBB'deki organize yolsuzluk şebekesinde "suç örgütü lideri" olarak yargılanacak olan İmamoğlu ve yakın çevresinin iddianamelerin arifesinde 902lık Hikmet Çetin'i kurye olarak kullanıp sağda solda lobi faaliyetleri yürütmesi "tutuştular, çünkü suçlular" dedirtti.


TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'de FETÖ muamması! Bir tarafta akıl alanlar diğer tarafta sövenler | Kaftancıoğlu firari ismi bombaladı: "Ulan FETÖ'cü yavşak"
TAKVİM aylardır yazıyor! Özel de Kılıçdaroğlu da CHP de iyi biliyor... İmamoğlu'nu bir kez daha Silivri betonuna gömdüler
İdefix
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
CHP'de mızrak çuvala sığmıyor! Gürsel Tekin il binasında masaya yumruğunu vurdu: "Beni partiden atıyorlar Ertan Yıldız partide"
Son dakika: DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek! Terörsüz Türkiye çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Gözleri KaraDeniz
İzmir Balçova'da polis karakoluna silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu! 27 kişi gözaltına alındı | "DEAŞ'ı yeniden harekete geçirdiler"
FETÖ'cülerden CHP'ye sokak aklı | Yasağa rağmen Özgür Çelik'ten Taksim'e çağrı
İzmir Balçova’daki polis merkezine saldırıda gözaltı sayısı 27’ye çıktı! Salgırdanın evine A Haber girdi
Otel odasında esrarengiz ölüm! Müge Anlı'ya konu olan Birol Dovanbek ölümünde yeni detaylar| Babası mı öldürdü?
CHP'de il binası krizi! Gürsel Tekin rest çekti: "Resmi binamız Sarıyer'de"
Gazzeye giden küresel Sumud Filosu'na dron saldırısı! Yangın çıktı | "Ablukayı kırana kadar yolumuza devam edeceğiz"
ABD Başkanı Donald Trump’ın yalanladığı Epstein mektubu ortaya çıktı! "Ortak yönlerimiz var" | İmza sahte mi?
Vergi düzenlemesinde köklü değişikliğe gidildi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: 2026 başında devreye girecek
Galatasaray'da 2026'nın ilk transferi belli oldu
Sağanak 25 ilde etkili oluyor! Meteoroloji uyardı: İstanbul, Ankara, Antalya… 24 saat içinde daha kuvvetli gelecek
Emekli ve memura Ocak zammı ne kadar olacak? İşte 2026 maaş hesapları ve zam oranı senaryoları
Danıştay, Karlov, TUSAŞ neyse Balçova o! Terörsüz Bölge hedefine ilk fiziki sabotaj: YPG'ye müdahale konuşulurken DEAŞ sahneye sürüldü
Fenerbahçe'ye Portekiz'den bir yıldız daha! Kerem'in ardından...