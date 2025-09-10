CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri

CHP 'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması derinleşiyor. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 'in tutuklanıp görevden alındığı soruşturmada her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor. Son olarak aralarında Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanları, belediye personeli ve eski yöneticilerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.







CHP'Lİ BELEDİYE RÜŞVET OLARAK 6 DÜKKAN İSTEDİ



Soruşturma kapsamında ifade veren Müteahhit Sezgin Köysüren, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde inşa edilen EKPA-1453 konut projesinde ruhsat ve iskân süreçlerinde baskıyla karşılaştığını anlattı. Köysüren, dönemin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreteri Serkan Temuçin ile belediyenin iştiraki ANTEPE'nin Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş tarafından kendisinden 6 dükkân talep edildiğini, işlerin ilerleyebilmesi için bu talebi kabul etmek zorunda kaldığını belirtti.

4'Ü MUHİTTİN BÖCEK'İN ADINA



Köysüren, 5 dükkânın farklı isimler üzerinden devredildiğini, bunların 4'ünün Başkan Muhittin Böcek adına, 1'inin ise Temuçin'e ait olduğunu öne sürdü.

Dosyadaki ifadelere göre, bazı tapu devirlerinde banka üzerinden ödemeler yapılmış gibi gösterildi. Ancak bu paralar daha sonra Köysüren'in şirket hesabından çekilerek Temuçin'in yönlendirdiği kişilere elden teslim edildi.



Çağrı Gümüşlü adına yapılan 3 dükkân devrinde 7 milyon TL yatırıldığı, ertesi gün bu tutarın nakit çekilip Temuçin'e verildiği iddia edildi.

