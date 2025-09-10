PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Müteahhitten zorla alınan 5 dükkanın, CHP'li Muhittin Böcek ve dönemin belediye yöneticileri için istendiği, bu dükkanlardan üçünün emanetçiler üzerinden belediye şirketine 150 bin TL’ye kiralanarak “Kent Lokantası” yapıldığı belirlendi. Akçeli tapu devirleri ve milyonlarca liralık rüşvet soruşturma dosyasına girdi. CHP'li belediyenin seçim öncesi müteahhitlerden istediği paralar da dosyada yerini aldı.

Giriş Tarihi:
CHP'li Antalya BB'nin "Kent Lokantası" rant lokantası çıktı! Önce dükkanlara çöktüler sonra belediyeye kiraladılar | Böcek'in akçeli işleri

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması derinleşiyor. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanıp görevden alındığı soruşturmada her geçen gün yeni bir skandal patlak veriyor.

Son olarak aralarında Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, iş insanları, belediye personeli ve eski yöneticilerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan tapu devirleri, para transferleri ve rüşvet iddiaları soruşturma dosyasına girdi.




CHP'Lİ BELEDİYE RÜŞVET OLARAK 6 DÜKKAN İSTEDİ

Soruşturma kapsamında ifade veren Müteahhit Sezgin Köysüren, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde inşa edilen EKPA-1453 konut projesinde ruhsat ve iskân süreçlerinde baskıyla karşılaştığını anlattı. Köysüren, dönemin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı ve Genel Sekreteri Serkan Temuçin ile belediyenin iştiraki ANTEPE'nin Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş tarafından kendisinden 6 dükkân talep edildiğini, işlerin ilerleyebilmesi için bu talebi kabul etmek zorunda kaldığını belirtti.

4'Ü MUHİTTİN BÖCEK'İN ADINA

Köysüren, 5 dükkânın farklı isimler üzerinden devredildiğini, bunların 4'ünün Başkan Muhittin Böcek adına, 1'inin ise Temuçin'e ait olduğunu öne sürdü.

Dosyadaki ifadelere göre, bazı tapu devirlerinde banka üzerinden ödemeler yapılmış gibi gösterildi. Ancak bu paralar daha sonra Köysüren'in şirket hesabından çekilerek Temuçin'in yönlendirdiği kişilere elden teslim edildi.

Çağrı Gümüşlü adına yapılan 3 dükkân devrinde 7 milyon TL yatırıldığı, ertesi gün bu tutarın nakit çekilip Temuçin'e verildiği iddia edildi.



RÜŞVETLE ALINAN DÜKKANLAR KENT LOKANTASI OLDU

Soruşturma dosyasına giren bilgi notunda, devredilen 5 dükkândan 3'ünün birleştirilerek Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ'a 150 bin TL bedelle kiralandığı tespitine yer verildi.

Bu dükkanların daha sonra "Kent Lokantası" olarak işletilmeye başladığı öğrenildi .

SEÇİM ÖNCESİ PARA TALEBİ

Köysüren ayrıca, 2024 yerel seçimleri öncesinde Serkan Temuçin'in müteahhitlerden destek topladığını, kendisinin de "Anadolu Reklam" isimli şirkete 475 bin TL ödeme yaptığını, bunun karşılığında ise "tanıtım ve reklam işleri" adıyla fatura kesildiğini anlattı.

Ancak bu paranın nereye aktarıldığını bilmediğini söyledi .

SERKAN TEMUÇİN VE MUHİTTİN BÖCEK'TEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Tapu senetleri, banka dekontları ve faturaları savcılığa teslim eden Köysüren, zorla tapu devri yaptırıldığını belirterek Serkan Temuçin ve Muhittin Böcek'ten şikâyetçi oldu. Soruşturma kapsamında Kent Lokantası'nın açılış süreci de incelemeye alındı.





ANTALYA BB SORUŞTURMASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

BÖCEK'İN GELİNİ TUTUKLANDI

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.



195 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet paralarının hesabına yatırıldığı ileri sürülen döviz bürosuna ve bu paraların altına çevrildiği iddia edilen 2 kuyumcu işletmesine kayyum atanmıştı.

BÖCEK'İN OĞLU TUTUKLANDI

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos'ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürsel Tekin'den 32 kişilik "İl binasına girecek CHP'liler" listesi! Hangi isimler veto yedi? "Özgür Çelik" detayı
Birinci Siyonizm Kongresi'nden Kürt-Yahudi Kongresi'ne! 158 yıl geçse de amaç aynı: "Arz-ı Mev'ud" ittifakının nihai hedefi Türkiye
Takas Bank
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz
İzmir'de işçiler yine grevde! Sokaklar çöp dağlarına döndü
İsrail'in Katar'a saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı! ABD basını yazdı: Hamas'a uyarı Ankara'dan | Perde arkasında neler var?
AB İsrail'e desteği durduruyor! Ticarete ve bakanlara yaptırım masada
İzmir'de "sahte bayrak" gerçek fail! MİT uyardı CIA/MOSSAD taşeronu DEAŞ izleri ortaya çıktı: Yalnız kurt değil katil sürüsü
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni rüşvet operasyonu: 20 şüpheli yakalandı! Gözaltı listesi ortaya çıktı
Mahkeme kararını hiçe sayan CHP Bahçelievler binasına İstanbul İl Başkanlığı yazısı astı
21 yaşındaki Emine Armağan nasıl öldü? Sır perdesi Müge Anlı'da aralanıyor!
Dijitaldeki karanlık çocukları içine çekmeye devam ediyor! Uzmanlara göre oyunlarla deneyim kazanmak mümkün
CHP'de 15 Eylül paniği! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel yine Batı medyasına ağladı
OVP'de haftada 4 gün çalışma sinyali! Dünyada örnekleri var mı? 4 gün çalışma modelinde neler var?
Şeyda Coşkun’un yasak aşkı ortaya çıktı! Aldatılan kadın sokak ortasında ünlü isme tokat atıp suratına menü fırlattı
Fenerbahçe'de fırsat transferi zamanı! Üç aday tek imza
Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü! "Türkiye tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında"
Önce sağanak sonra bahar geliyor! Hafta ortasında 2 bölge uyarıldı: Meteoroloji'den yeni hava raporu
Terör devleti İsrail'in derdi ateşkes değil! Doha'da müzakere masasına kalleş saldırı! Katar, ABD'yi yalanladı: "Saldırıdan 10 dakika sonra haber verdiler"
CHP'ye Beykoz şoku! Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in ardından Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de istifa etti