CHP'de tansiyon yüksek

15 Eylül'deki şaibeli kurultay duruşması öncesi CHP yönetiminde panik hamleler devam ediyor. 21 Eylül'de olağanüstü kurultayı toplamak için il başkanlarına bir kez daha net talimatlar verildi ve bir an önce delegeden imza toplanması istendi. Yalnızca 1.5 gün içinde belgeler tamamlanıp parti yönetimine iletildi. Muhalif düşünceye sahip il başkanları arasında fişlenme ve karalanma korkusu olduğu öne sürülürken, 20'ye yakın il başkanının isteksiz şekilde ve zoraki olarak delegelerden imza toplama sürecini koordine ettiği iddia ediliyor. Partili kaynaklar, mutlak butlan kararı çıkması durumunda birçok il başkanının taraf değiştirerek yeniden Kılıçdaroğlu safına geçebileceğini dile getiriyor.



KAÇARKEN YAKALANDI

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması nedeniyle aranan CHP'li eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yurt dışına çıkmak isterken Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Bu arada CHP'li Muhittin Böcek'e yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya eski Emniyet Müdürü İlker Arslan tutuklandı.