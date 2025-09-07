PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine Terörsüz Türkiye mektubu! Şehit eşinden anlamlı mesaj: Süreci destekliyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay’da şehit ailesini ziyaret etti. Başkan Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye mektubunu okuyan Yayman mektubu şehidin eşi Ayşegül Yılmaz'a teslim etti. Öte yandan Başkan Erdoğan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştiren şehit eşi Ayşegül Yılmaz, "Onun, devletimin yanında olduğunu bilmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Onların sürekli desteği zaten yanımızda hissediyoruz, ziyaretlerimize sık sık geliyorlar. Yani her yönden arkamızda olduklarını hissediyoruz, bu da bizi mutlu ediyor." dedi. Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Yılmaz, "Bu süreci destekliyorum çünkü gerçekten çok şehit verdik artık bunun bitmesini çok istiyoruz bizler yandık başka alileler yanmasın, inşallah tamamen biter, devletimiz, milletimiz bu terörden kurtulur" ifadelerini kullandı.

Bunlar da Var

Eyüpsultan’da sağanak yağış nedeniyle kayan yolda direğe çarptı, hayatını kaybetti
Eyüpsultan’da sağanak yağış nedeniyle kayan yolda direğe çarptı, hayatını kaybetti
Nevşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı!
Nevşehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı!
Kastamonu’da yola çıkan hayvanlara yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarptı: 3 inek telef oldu
Kastamonu’da yola çıkan hayvanlara yolcu otobüsü ve hafif ticari araç çarptı: 3 inek telef oldu
CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık’tan bomba itiraf: Delegelere 100 bin lira dağıtmam söylendi
CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık’tan bomba itiraf: Delegelere 100 bin lira dağıtmam söylendi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle