Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine Terörsüz Türkiye mektubu! Şehit eşinden anlamlı mesaj: Süreci destekliyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Hatay’da şehit ailesini ziyaret etti. Başkan Erdoğan’ın Terörsüz Türkiye mektubunu okuyan Yayman mektubu şehidin eşi Ayşegül Yılmaz'a teslim etti. Öte yandan Başkan Erdoğan ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştiren şehit eşi Ayşegül Yılmaz, "Onun, devletimin yanında olduğunu bilmek bizi gerçekten mutlu ediyor. Onların sürekli desteği zaten yanımızda hissediyoruz, ziyaretlerimize sık sık geliyorlar. Yani her yönden arkamızda olduklarını hissediyoruz, bu da bizi mutlu ediyor." dedi. Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Yılmaz, "Bu süreci destekliyorum çünkü gerçekten çok şehit verdik artık bunun bitmesini çok istiyoruz bizler yandık başka alileler yanmasın, inşallah tamamen biter, devletimiz, milletimiz bu terörden kurtulur" ifadelerini kullandı.