Google’ın Netanyahu ofisiyle 45 milyon dolarlık “imaj” anlaşması iddiası

Google'ın soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisiyle 45 milyon dolarlık "imaj" anlaşması yaptığı iddia edildi. Google'ın Gazze'deki insani krizi küçümseyen ve hükümetin mesajlarını yaymayı amaçlayan propaganda yürüttüğü kaydedildi.