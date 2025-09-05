Google’ın Netanyahu ofisiyle 45 milyon dolarlık “imaj” anlaşması iddiası

Google'ın soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisiyle 45 milyon dolarlık "imaj" anlaşması yaptığı iddia edildi. Google'ın Gazze'deki insani krizi küçümseyen ve hükümetin mesajlarını yaymayı amaçlayan propaganda yürüttüğü kaydedildi.
Google’ın, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ofisiyle Gazze’deki insani krizi küçümseyen ve hükümet propagandasını yaymayı hedefleyen 45 milyon dolarlık bir “imaj” anlaşması yaptığı öne sürüldü. İddialar, teknoloji devinin tarafsızlığına dair tartışmaları alevlendirdi.
