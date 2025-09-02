CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fondaş Halk TV'de yaptığı açıklamada İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.
CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplantısı sona erdi. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in görevinden uzaklaştırma kararının alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirildi.
1 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ
Genel merkez binasında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Edinilen bilgilere göre, toplantıda kararın ardından partinin izleyeceği yeni yol haritası görüşüldü.
TEKİN'İ PARTİDEN İHRAÇ ETTİK
MYK toplantısı sonrası CHP fondaşı Halk TV'deki canlı yayına katılan Özel, İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan ve görevi kabul ettiğini açıklayan Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.