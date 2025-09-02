CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Ekran görüntüsü)

DİĞER ARKADAŞLAR KABUL EDERSE ONLARI DA İHRAÇ EDECEĞİZ



Mahkemenin kararını tanımadıklarını belirterek skandal açıklamalarda bulunan Özel, diğer 4 CHP'li görevi kabul ederse onları da ihraç edeceklerini bildirdi. Özel, "Kanuna göre kayyumun partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre ve CHP'li hiç kimse sarayın kurduğu bu kumpasın bir parçası olamaz. Parçası olanın partiden ilişkisini keseriz. Evet kendisini tedbirli şekilde yani karar alındığı an parti üyeliği sona eriyor. Tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partinden ihraç ettik. Bu Gürsel Tekin olsa olur bir başkası olsa da olur. Diğer 4 arkadaşın açıklamalarını bilmiyoruz görevi kabul ederlerse onları da ihraç edeceğiz." dedi.