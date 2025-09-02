CHP'li Özel mahkemenin kararını tanımadı! Kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz TAKVİM'e konuştu: "Biz gelmesek 2. Baro'dan heyet gelecek"

PODCAST CANLI YAYIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fondaş Halk TV'de yaptığı açıklamada İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı. Mahkemenin kararını tanımadıklarını belirterek skandal açıklamalarda bulunan Özel, diğer 4 CHP'li görevi kabul ederse onları da ihraç edeceklerini bildirdi. Görevi kabul edenleri tehdit eden Özel'in skandal açıklamalarını Takvim.com.tr kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz'e sordu. Suçu olmadıkları için Özel'in kendilerini ihraç edemeyeceğini ifade eden Özel, "Bizler gelmesek 2. Baro'dan heyetin atanma tehlikesi vardı." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fondaş Halk TV'de yaptığı açıklamada İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

CHP'de MYK olağanüstü toplandı. (DHA)CHP'de MYK olağanüstü toplandı. (DHA)

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) olağanüstü toplantısı sona erdi. CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in görevinden uzaklaştırma kararının alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında MYK toplantısı gerçekleştirildi.

1 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ

Genel merkez binasında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Edinilen bilgilere göre, toplantıda kararın ardından partinin izleyeceği yeni yol haritası görüşüldü.

Gürsel Tekin (AA)Gürsel Tekin (AA)

TEKİN'İ PARTİDEN İHRAÇ ETTİK

MYK toplantısı sonrası CHP fondaşı Halk TV'deki canlı yayına katılan Özel, İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan ve görevi kabul ettiğini açıklayan Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Ekran görüntüsü)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Ekran görüntüsü)

DİĞER ARKADAŞLAR KABUL EDERSE ONLARI DA İHRAÇ EDECEĞİZ

Mahkemenin kararını tanımadıklarını belirterek skandal açıklamalarda bulunan Özel, diğer 4 CHP'li görevi kabul ederse onları da ihraç edeceklerini bildirdi. Özel, "Kanuna göre kayyumun partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre ve CHP'li hiç kimse sarayın kurduğu bu kumpasın bir parçası olamaz. Parçası olanın partiden ilişkisini keseriz. Evet kendisini tedbirli şekilde yani karar alındığı an parti üyeliği sona eriyor. Tedbirli şekilde Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partinden ihraç ettik. Bu Gürsel Tekin olsa olur bir başkası olsa da olur. Diğer 4 arkadaşın açıklamalarını bilmiyoruz görevi kabul ederlerse onları da ihraç edeceğiz." dedi.

Müjdat Gürbüz (Takvim.com.tr)Müjdat Gürbüz (Takvim.com.tr)

ÖZEL BİZİ İHRAÇ EDEMEZ

Görevi kabul edenleri tehdit eden Özel'in skandal açıklamalarını Takvim.com.tr kayyum heyetinden Müjdat Gürbüz'e sordu. Gürbüz, "Bizi ihraç edebilmesi için suç unsuru olması ve belgelendirmeli Özgür Özel. Hak hukuk adalet istiyor. Bunlar herkes için geçerli. Bizler gelmesek 2. Baro'dan heyetin atanma tehlikesi vardı. Biz ülkemizin yasalarına ve kanunlarına bağlıyız. Boynumuz yasalar karşısında kıldan ince." ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin (AA)Gürsel Tekin (AA)

BİR TEPKİ DE TEKİN'DEN

Özel'in ihraç kararına ilişkin açıklama yapan Gürsel Tekin, "AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz ondan daha beter durumdasınız. En azından benden bir savunma alınmaz mı?" ifadelerini kullandı.

CHPde İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüze CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyasıCHPde İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüze CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası

