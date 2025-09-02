CHP'de İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüz'e CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası

Mahkeme, Gürsel Tekin , Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, savcılığa yapılan ihbar üzerine CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma yürütüldüğü ve 10 şüpheli hakkında 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan hazırlanan iddianamenin 72. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildiği ve dava açıldığı belirtildi.

SEÇİME HİLE KARIŞTIRILDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

TAKVİM.COM.TR YENİ YÖNETİMDEN O İSME ULAŞTI

Tüm bu gelişmeler Türk siyasetine bomba gibi düşerken takvim.com.tr görevlendirilen isimlerden Müjdat Gürbüz'e ulaştı.

Gürbüz, "CHP'nin sağlıklı sıhhatli, huzurlu limana ulaşması Türkiye'nin faydasınadır, her şey CHP için. Mahkeme kararı ve tebliğ edilen görev geçiş dönemi. CHP için hayırlı olsun." dedi.

"BİAT EDEN VE KİŞİYE SADAKAT KÜLTÜRÜ GERÇEK CHP'DE YOKTUR"



Yıllardır CHP'ye hizmet verdiğini dile getiren Gürbüz, "Sandalyeye ayaklarım değmez iken CHP ilçesindeydim, atalarımızdan partiliyiz, 3 dönem gençlik kolları başkanı, 3 dönem ilçe yöneticiliği, 2009 belediye başkan aday adayı, 2010 ,2011 ilçe başkanı, görevlerinde bulundum emek liyakatımız yeterlidir. Biat eden ve kişiye sadakat kültürü gerçek CHP'de yoktur nokta." diyerek partiyi Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk çetesine teslim edenlere sert tepki gösterdi.