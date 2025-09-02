PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de İstanbul İl Başkanlığı kavgası! Yeni yönetime seçilen Müjdat Gürbüz'e CHP yandaşı medya ve troller tarafından linç kampanyası

CHP 38. Olağan İl Kongresi hakkında devam eden davada mahkeme Özgür Çelik ve ekibini görevden aldı. Çelik ve ekibi yerine Gürsel Tekin ve beraberinde Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap mahkeme tarafından geçici olarak görevlendirildi. Kararın ardından CHP yandaşı medya ve troller yönetimde ismi geçen Müjdat Gürbüz üzerinden linç kampanyası başlattı. Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne Başkanvekili atanan Eray Karadeniz'e 'hayırlı olsun' dediği 5 saniyelik video üzerinden yapılan algı operasyonuna tepki gösteren Müjdat Gürbüz, "Ben vatandaşa hizmet eden herkese saygılıyımdır. Çağdaş ve ilerici bir parti için bu yaşananlar bir akıl tutulmasıdır” ifadelerini kullandı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan Özgür Çelik ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

SEÇİME HİLE KARIŞTIRILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun "oylamaya hile karıştırılması" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, savcılığa yapılan ihbar üzerine CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma yürütüldüğü ve 10 şüpheli hakkında 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi'nde belirtilen "oylamaya hile karıştırılması" suçundan hazırlanan iddianamenin 72. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildiği ve dava açıldığı belirtildi.

TAKVİM.COM.TR YENİ YÖNETİMDEN O İSME ULAŞTI

Tüm bu gelişmeler Türk siyasetine bomba gibi düşerken takvim.com.tr görevlendirilen isimlerden Müjdat Gürbüz'e ulaştı.

Gürbüz, "CHP'nin sağlıklı sıhhatli, huzurlu limana ulaşması Türkiye'nin faydasınadır, her şey CHP için. Mahkeme kararı ve tebliğ edilen görev geçiş dönemi. CHP için hayırlı olsun." dedi.

"BİAT EDEN VE KİŞİYE SADAKAT KÜLTÜRÜ GERÇEK CHP'DE YOKTUR"

Yıllardır CHP'ye hizmet verdiğini dile getiren Gürbüz, "Sandalyeye ayaklarım değmez iken CHP ilçesindeydim, atalarımızdan partiliyiz, 3 dönem gençlik kolları başkanı, 3 dönem ilçe yöneticiliği, 2009 belediye başkan aday adayı, 2010 ,2011 ilçe başkanı, görevlerinde bulundum emek liyakatımız yeterlidir. Biat eden ve kişiye sadakat kültürü gerçek CHP'de yoktur nokta." diyerek partiyi Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk çetesine teslim edenlere sert tepki gösterdi.

ÖZEL KANADINDAN LİNÇ KAMPANYASI
Müjdat Gürbüz'ün İstanbul İl Başkanlığı görevi henüz yeni açıklanmışken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başta yandaş medya olmak üzere trol ekibi harekete geçti.

Gürbüz'ün 5 saniyelik görüntüsünü kullanarak algı operasyonuna kalkışan CHP medyası ve troller, "Kayyum atanan Müjdat Gürbüz, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne meclis oylamasıyla seçilen AKP'liyi tebrik etmiş!" paylaşımları yaptı.

"AKIL TUTULMASI"
Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne başkanvekili olarak seçilen AK Partili Eray Karadeniz ile yolda karşılaştığını ve "Hayırlı olsun" kardeşim dediğini aktaran Gürbüz, "5 saniyelik videoyu alıp, 'Kayyum atanan isim işte bu' diyerek linç ediyor partililerimiz. Bizim CHP'liliğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Babam 7 partili seçimde Belediye Başkanı seçildi. Ben CHP'de büyüdüm. Eray Karadeniz 55 senelik kapı komşumdur. Birçok partide arkadaşım vardır. Gerek MHP gerek İYİ Parti gerek Zafer Partisi gerek AKP. Ben vatandaşa hizmet eden herkese saygılıyımdır. Eğer bir suçum varsa bu parti köşebaşı partisi değildir. Disipline sevk etseydi madem bu 5 saniyelik video suçsa. Çağdaş ve ilerici bir parti için bu yaşananlar bir akıl tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.

"YENİ YÖNETİM GERÇEK CHP'LİLERDİR"

Yeni yönetim ile ilgili de konuşan Gürbüz "Buradan şunu da belirtmeliyim ki İstanbul İl Başkanlığı'nda görevlendirilen 5 isim de CHP için büyük emek vermiş, gerçek CHP'lilerdir" dedi.

