Beykoz Belediyesi'nde kriz büyüyor! "İşçiye maaş yok, 46 milyonluk ihale var"

Beykoz Belediyesi'nde yaşanan ekonomik kriz tartışmaları belediye meclisine damgasını vurdu. Belediye çalışanlarının maaşlarının parçalı ve eksik ödendiği, ikramiyelerin yatırılmadığı iddiaları gündemdeyken, 46 milyon liralık kültür-sanat ihalesi meclis üyelerinin sert tepkisine yol açtı. "BELEDİYE TARİHİNDE İLK KEZ HACİZ GÖRDÜ" Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Beykoz Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Avukat Ahmet Deliak, belediyenin mali durumuna dikkat çekerek, "Beykoz Belediyesi'nde 31 Mart seçimlerinden sonra göreve gelen Alaattin Köseler hakkında yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma operasyonu yapıldı. Başkan yardımcılarıyla birlikte tutuklanan isimler oldu, yargılamaları sürüyor. Bu iddialar bile belediyenin ekonomisine ciddi zarar verdi. Geçtiğimiz ay itibarıyla belediye tarihinde ilk defa başkanlık makamı da dahil olmak üzere fiili haciz tatbik edildi. Taşınmazlar üzerinde hacizler var" dedi.

Beykoz Belediyesi'nde kriz büyüyor! ʺİşçiye maaş yok, 46 milyonluk ihale varʺ (takvim foto arşiv)



"MAAŞLAR GÜNÜNDE ÖDENMEDİĞİ GİBİ PARÇALI VE EKSİK ÖDENDİ"



Temmuz ayında personel maaşlarında büyük sıkıntı yaşandığını söyleyen Deliak, "Maaşlar gününde ödenmediği gibi parçalı ve eksik ödendi. İşçilerin ikramiye alacakları ise hala ödenmedi. Bu tablo ortadayken 46 milyon liralık bir kültür ihalesi yapılmasını doğru bulmuyoruz. Bu ihale içerisinde çeşitli festivaller, sanatçılar, konserler vesaire ihtiva eden bir ihale. İşçinin maaşı gününde ödenemiyorsa festival için milyonlarca lira harcanması savurganlıktır." diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı'nın tüm kamu kurumlarını bağlayan tasarruf genelgesini hatırlatan Deliak, "Bir tarafta ülke genelinde tasarruf çağrısı yapılırken, diğer tarafta Beykoz Belediyesi milyonlarca lirayı festivallere ayırıyor. Emek her şeyden önce gelir. Dinimiz ve geleneklerimiz bize işçinin alın teri kurumadan hakkının verilmesi gerektiğini emreder. Ama geldiğimiz noktada çalışanların hakları ödenmeden şatafatlı konserlere, organizasyonlara para harcanıyor" diye konuştu.



"BEYKOZ'UN GARİBAN ÇOCUĞU ÇOK ACI BİR ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ"



Beykoz Çayırında yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki İbrahim Burgaz olayı hakkında konuşan Deliak, "Son derece üzgünüz. Allah rahmet eylesin; Beykoz'un gariban çocuğu. Çok acı bir şekilde hayatını kaybetti. Elbette bu olayda kimin kusurlu olduğu yargının konusudur. Bildiğim kadarıyla soruşturma sürüyor, gözaltılar var, organizasyonu yapan firma sahibinin alındığını duyduk. Belediyeden de bazı isimler hakkında işlem yapıldığı söyleniyor. Nihai kararı elbette yargı verecektir. Bir işi kaliteli ve doğru yapmak lazım. 'Şuradan kısalım, buradan eksiltelim' diyerek ucuzcu bir anlayışla yapılan işlerin sonucu ne yazık ki böyle acı ve üzücü olaylar oluyor. Hatta bu konuda, şu anda yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla tutuklu bulunan belediye başkanı bile yaşananlardan rahatsızlık duyduğunu sosyal medyadan paylaştığı bir mektupta dile getirdi. O bile, 'Bu nasıl bir sorumsuzluk, nasıl bir savurganlıktır?' diyerek mevcut yönetimi eleştirdi. İşçinin parasını ödemeden böyle harcamalara girişmek doğru değil. Onun döneminde de sıkıntılar yaşanmıştı ama o dahi şu anda mevcut tabloyu eleştiriyor" sözlerini kullandı.





"GELİR-GİDER TABLOSUNA BAKTIĞIMIZDA 1 MİLYARA YAKIN AÇIK VAR"



Belediyenin 2025 yılı bütçesinin de alarm verdiğini belirten Deliak, "Gelir-gider tablosuna baktığımızda 1 milyara yakın açık var. Bu ay getirilen ek bütçe de kısa sürede tüketildi. Böyle bir tabloda savurgan harcamaların yapılmasını doğru bulmuyoruz, Son 1,5 yıldır Beykoz'da yönetim oturmadı. Kadro istikrarı yok, parti içi çekişmeler var. Bu yüzden çöp toplama hizmetinden tesislerdeki hizmet kalitesine kadar her alanda düşüş yaşanıyor. Sokak köpekleri meselesi çözülemedi, belediye tesislerinde kalite düştü. Beykoz her anlamda kan kaybediyor" dedi.

Deliak, konuşmasının devamında, "Beykoz doğasıyla, güzellikleriyle bilinen, İstanbul'un incisi konumunda olan bu nadide ilçe. Son 1,5 yıldır ne yazık ki ülke gündemine hep skandallar ve olumsuzluklarla geliyor. Görünen tablo o ki bu süreç böyle devam edecek. Biz sorumlu muhalefet yapmaya çalışıyoruz, ancak sonuçta muhalefet pozisyonundayız. Ne kadar engellemeye çalışsak da tablo olumlu değil. Vatandaş da bunu hissediyor. Çöp toplama ve sokak temizliğinden, sürekli gündemde olan sokak köpekleri meselesine kadar birçok alanda sorun yaşanıyor. Bizim dönemimizde kazandırılan çok güzel tesisler vardı; bugün bu tesislerde hizmet kalitesinin düştüğünü görüyoruz. Beykoz birçok noktada maalesef geriye gidiyor. Çözüm odaklı bir irade de yok; günü kurtarmaya yönelik adımlar atılıyor. İç çekişmeler ve çatışmaların gölgesinde Beykoz her geçen gün daha fazla kan kaybediyor" ifadelerini kullandı.



