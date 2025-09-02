CHP'li Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği Beykoz Çayır Festivali'nde cumartesi akşamı akrabasının dondurma tezgahına desteğe giden 18 yaşındaki İbrahim Burgaz, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Soruşturmada Beykoz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü elektrik teknisyenleri Oğuzhan K., Erdinç O. Aziz Ç. ve elektrik firması yetkilisi Arafat Emre Metin, stant kiralama görevlisi gözaltına alındı.
Beykoz Çayır Festivali’nde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti: 4 kişi gözaltında
