Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan, suç örgütü soruşturmasında adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında Ankara'da yakalanan İsmet Sayhan, sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Beş ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Sayhan'ın, İstanbul Adalet Sarayı'nda Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade vermesi bekleniyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 24 Ağustos'ta Ankara'da gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.
ÖRGÜT VE CASUSLUK SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI
Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında, aralarında Selahattin Yılmaz ve hakkında casusluk iddiası olan İsmet Sayhan'ın da olduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.
SÖZLEŞMELER WHATSAPP'TA
Makine ve Kimya Endüstrisi'nin bütün süreçlerini bilen Avukat İsmet Sayhan, MKE'nin şikayeti ile kamu ihalelerinden men edilen ASSAN adlı şirkette avukat olarak görev yapmaya başlamıştı. Avukat İsmet Sayhan, ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsünü yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaşmış, kısa süre sonra silmişti.