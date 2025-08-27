PODCAST CANLI YAYIN

Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan, suç örgütü soruşturmasında adliyeye sevk edildi

Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli soruşturmada, Ankara’da gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki adliyeye götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü operasyon kapsamında Ankara'da yakalanan İsmet Sayhan, sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Beş ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Sayhan'ın, İstanbul Adalet Sarayı'nda Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda ifade vermesi bekleniyor.

İsmet Sayhan (Ortada) [Fotoğraf AA arşiv]İsmet Sayhan (Ortada) [Fotoğraf AA arşiv]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Selahattin Yılmaz'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, 24 Ağustos'ta Ankara'da gözaltına alınan eski Makine ve Kimya Endüstrisi yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında, aralarında Selahattin Yılmaz ve hakkında casusluk iddiası olan İsmet Sayhan'ın da olduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Mesajları yanlışlıkla paylaşmışMesajları yanlışlıkla paylaşmış

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin bütün süreçlerini bilen Avukat İsmet Sayhan, MKE'nin şikayeti ile kamu ihalelerinden men edilen ASSAN adlı şirkette avukat olarak görev yapmaya başlamıştı. Avukat İsmet Sayhan, ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsünü yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaşmış, kısa süre sonra silmişti.

