Eski MKE Başkanı İsmet Sayhan, suç örgütü soruşturmasında adliyeye sevk edildi

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında, aralarında Selahattin Yılmaz ve hakkında casusluk iddiası olan İsmet Sayhan'ın da olduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Mesajları yanlışlıkla paylaşmış

SÖZLEŞMELER WHATSAPP'TA

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin bütün süreçlerini bilen Avukat İsmet Sayhan, MKE'nin şikayeti ile kamu ihalelerinden men edilen ASSAN adlı şirkette avukat olarak görev yapmaya başlamıştı. Avukat İsmet Sayhan, ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsünü yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaşmış, kısa süre sonra silmişti.