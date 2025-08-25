MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Selahattin Yılmaz liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda soruşturma genişliyor.
Başsavcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturmada yeni bir gözaltı daha oldu.
ÖRGÜT ÜYELİĞİ VE CASUSLUK SUÇLAMALARIYLA YAKALANDI
Selahattin Yılmaz suç örgütü kapsamında faaliyet gösteren ayrıca casusluk iddiası bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan geçtiğimiz gün gözaltına alındı.
TOP MERMİSİ TEDARİKİ VE GİZLİ FİYAT BİLGİLERİNİ SIZDIRDI
Makine ve Kimya Endüstrisi, ASSAN'ın ve İsmet Sayhan'ın adının karıştığı, "TSK'nın yıllara sari top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması" olayıyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını duyurmuştu.