MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı

Makina Kimya Enstitüsü tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulan MKE eski Başkanı İsmet Sayhan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlarından gözaltına alındı. Sayhan’ın evinde ve ofisinde arama yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Selahattin Yılmaz liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda soruşturma genişliyor.

Başsavcılığın titizlikle yürüttüğü soruşturmada yeni bir gözaltı daha oldu.

ÖRGÜT ÜYELİĞİ VE CASUSLUK SUÇLAMALARIYLA YAKALANDI

Selahattin Yılmaz suç örgütü kapsamında faaliyet gösteren ayrıca casusluk iddiası bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi'nin (MKE) eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan geçtiğimiz gün gözaltına alındı.

TOP MERMİSİ TEDARİKİ VE GİZLİ FİYAT BİLGİLERİNİ SIZDIRDI
Makine ve Kimya Endüstrisi, ASSAN'ın ve İsmet Sayhan'ın adının karıştığı, "TSK'nın yıllara sari top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması" olayıyla ilgili hukuki süreç başlatıldığını duyurmuştu.

EVİNDE OFİSİNDE ARAMA YAPILDI
MKE tarafından yapılan suç duyurusunun yanı sıra Sayhan'ın suç örgütü kapsamında da faaliyet yürüttüğü belirtildi. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, İsmet Sayhan'ın evinde ve ofisinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

ORGANİZE SUÇLARDA SORGULANACAK
Sayhan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde sorgulanacak.

