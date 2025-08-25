MKE eski Başkanı İsmet Sayhan suç örgütü üyeliği ve casusluktan gözaltına alındı: Ev ve ofisinde arama yapıldı

İsmet Sayhan (SABAH)

EVİNDE OFİSİNDE ARAMA YAPILDI

MKE tarafından yapılan suç duyurusunun yanı sıra Sayhan'ın suç örgütü kapsamında da faaliyet yürüttüğü belirtildi. Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, İsmet Sayhan'ın evinde ve ofisinde de polis ekipleri tarafından arama yapıldı.