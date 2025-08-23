AFAD – Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri: 23 Ağustos 2025 en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi art arda yaşanan sarsıntılarla gündeme geldi. "En son nerede deprem oldu?" sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son verilere göre saat 14.16'da 4.1 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu. Peki bugün en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel son depremler listesi…