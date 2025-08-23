PODCAST CANLI YAYIN

AFAD – Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri: 23 Ağustos 2025 en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde?

Balıkesir Sındırgı'da kaydedilen art arda artçıların ardından "En son nerede deprem oldu?" sorusu sıklıkla araştırılıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Sındırgı'da bugün saat 14.16'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD – Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri listesi...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi art arda yaşanan sarsıntılarla gündeme geldi. "En son nerede deprem oldu?" sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son verilere göre saat 14.16'da 4.1 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu. Peki bugün en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel son depremler listesi…

AFAD 23 Ağustos 2025 Son Depremler Listesi

Tarih (TS) Enlem Boylam Derinlik (Km) Tip Büyüklük Yer
2025-08-23 16:24 39.1972 28.2114 5.24 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 16:20 39.2025 28.2628 7.00 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 16:19 39.1933 28.2061 7.00 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 16:18 39.2536 28.1433 17.56 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 16:18 39.1931 28.1853 6.11 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 16:17 39.1933 28.1925 5.45 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 16:16 39.2067 28.2058 6.76 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 16:13 38.8936 41.0747 7.12 ML 1.5 Solhan (Bingöl)
2025-08-23 16:13 39.1825 28.2261 5.83 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 16:12 39.1803 28.2386 6.37 MW 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 16:03 39.1894 28.2208 6.52 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 16:00 39.2025 28.2125 5.73 ML 2.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 15:59 39.2222 28.2100 6.33 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 15:56 39.1997 28.2228 5.05 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 15:53 39.1892 28.2439 8.25 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 15:52 39.2253 28.2117 7.15 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 15:51 39.1942 28.2089 5.74 ML 3.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 15:50 39.1994 28.2236 6.73 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 15:40 39.1850 28.2369 6.13 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 15:20 39.2042 28.2233 10.93 ML 3.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 15:16 39.2008 28.2222 7.00 MW 4.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-23 15:14 36.4389 33.9269 7.43 ML 2.5 Silifke (Mersin)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Yer Büyüklük (ML/Mw) Derinlik (km) Çözüm
23.08.2025 16:31 Ilıca – Sındırgı (Balıkesir) 1.7 8.8 İlksel
23.08.2025 16:24 Ormanıcı – Sındırgı (Balıkesir) 1.9 17.9 İlksel
23.08.2025 16:15 Sinandede – Sındırgı (Balıkesir) 1.7 26.5 İlksel
23.08.2025 16:13 Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) 3.6 – 3.5 13.2 İlksel
23.08.2025 16:12 Ilıca – Sındırgı (Balıkesir) 3.5 – 3.5 14.1 İlksel
23.08.2025 16:03 Bayraklı – Sındırgı (Balıkesir) 2.8 12.0 İlksel
23.08.2025 16:00 Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) 2.5 13.8 İlksel
23.08.2025 15:56 Bayraklı – Sındırgı (Balıkesir) 2.4 11.3 İlksel
23.08.2025 15:53 Sındırgı (Balıkesir) 2.3 17.7 İlksel
23.08.2025 15:52 Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) 3.5 – 3.3 18.0 İlksel
23.08.2025 15:51 Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) 3.8 – 3.9 8.4 İlksel
23.08.2025 15:50 Yaylacık – Sındırgı (Balıkesir) 3.7 – 3.7 13.5 İlksel
23.08.2025 15:47 Ilıca – Sındırgı (Balıkesir) 2.3 12.0 İlksel
23.08.2025 15:45 Ilıca – Sındırgı (Balıkesir) 2.7 10.7 İlksel
23.08.2025 15:43 Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) 1.9 18.3 İlksel
23.08.2025 15:38 Pursunler – Sındırgı (Balıkesir) 3.1 11.3 İlksel
23.08.2025 15:30 Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) 2.3 16.7 İlksel
23.08.2025 15:27 Yaylacık – Sındırgı (Balıkesir) 2.0 7.0 İlksel
23.08.2025 15:14 Kurtuluş – Silifke (Mersin) 2.7 9.4 İlksel
23.08.2025 15:13 Çötürtepe – Sındırgı (Balıkesir) 1.6 10.6 İlksel
23.08.2025 15:01 Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) 1.6 18.3 İlksel
23.08.2025 14:57 Mandıra – Sındırgı (Balıkesir) 2.3 7.0 İlksel
23.08.2025 14:54 Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) 3.0 10.6 İlksel
23.08.2025 14:42 Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) 3.6 – 3.4 11.8 İlksel
23.08.2025 14:40 Yaylacık – Sındırgı (Balıkesir) 2.5 10.2 İlksel
23.08.2025 14:37 Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) 2.2 5.1 İlksel
23.08.2025 14:31 Bayırlı – Sındırgı (Balıkesir) 1.2 8.4 İlksel
23.08.2025 14:30 Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) 1.6 15.0 İlksel
23.08.2025 14:24 Bayraklı – Sındırgı (Balıkesir) 2.0 11.7 İlksel
23.08.2025 14:20 Ilıca – Sındırgı (Balıkesir) 4.0 – 3.9 10.3 İlksel
23.08.2025 14:16 Ilıca – Sındırgı (Balıkesir) 4.2 – 4.1 12.5 İlksel
23.08.2025 14:00 Kızılgür – Sındırgı (Balıkesir) 2.3 5.0 İlksel
23.08.2025 13:44 Ege Denizi 2.4 10.5 İlksel
23.08.2025 13:06 Aslandede – Sındırgı (Balıkesir) 1.4 8.1 İlksel
23.08.2025 13:01 Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) 1.8 6.6 İlksel
23.08.2025 13:00 Aktaş – Sındırgı (Balıkesir) 3.0 – 2.8 9.3 İlksel
23.08.2025 12:55 Kozlu – Sındırgı (Balıkesir) 2.4 7.7 İlksel
23.08.2025 12:54 Kertil – Sındırgı (Balıkesir) 1.6 15.7 İlksel
23.08.2025 12:50 Suriye 2.0 6.0 İlksel
23.08.2025 12:48 Karatepe – Kadirli (Osmaniye) 2.0 12.9 İlksel
23.08.2025 12:48 Ilıca – Sındırgı (Balıkesir) 1.8 13.9 İlksel
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde artçı deprem

