Balıkesir beşik gibi! Sındırgı'da 4.1 büyüklüğünde artçı deprem

Balıkesir Sındırgı'da 6.1'lik deprem sonrası artçılar devam ediyor. Geride bıraktığımız gün 4.3 ile sallanan Sındırgı'da bugün 4.1'lik deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 6.98 km derinliğinde olduğunu bildirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1 kişinin hayatına mal olan 6.1'lik depremin artçıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Sındırgı'da saat 14.16'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 6.98 km derinliğinde gerçekleşti.

Deprem Balıkesir'in yanı sıra çevre illerden de hissedildi.

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları (Arşiv)Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası enkaz kaldırma çalışmaları (Arşiv)

AFAD DETAYLARI DUYURDU

AFAD depremin detaylarını duyurdu:

Büyüklük:4.1 (Mw)

Yer:Sındırgı (Balıkesir)

Tarih:2025-08-23

Saat:14:16:03 TSİ

Enlem:39.17167 N

Boylam:28.25944 E

Derinlik:6.98 km

