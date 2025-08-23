Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1 kişinin hayatına mal olan 6.1'lik depremin artçıları sürüyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Sındırgı'da saat 14.16'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Balıkesir'in yanı sıra çevre illerden de hissedildi.
Sarsıntı yerin 6.98 km derinliğinde gerçekleşti.
AFAD DETAYLARI DUYURDU
AFAD depremin detaylarını duyurdu:
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-08-23
Saat:14:16:03 TSİ
Enlem:39.17167 N
Boylam:28.25944 E
Derinlik:6.98 km