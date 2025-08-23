Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1 kişinin hayatına mal olan 6.1'lik depremin artçıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Sındırgı'da saat 14.16'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.